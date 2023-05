Jey Mammon, contra Lucas Benvenuto y los medios: “Estamos ante una falsa denuncia”

Jey Mammon no se calla nada y arremete contra Lucas Benvenuto y ciertos medios de comunicación mientras espera ansioso su retorno a la televisión.

“Mi vida sigue igual desde hace tiempo. No hay un Jey Mammon nuevo, soy el mismo de siempre. Seguramente regresaremos a la televisión, aunque no sé exactamente dónde. Pero sigo siendo el mismo de siempre”, declaró en una entrevista con el periodista Matías Vázquez cuando le preguntaron sobre su situación profesional actual y su vida después de la grave acusación de abuso sexual en su contra.

Cuando se le preguntó cómo está viviendo en la actualidad, el músico afirmó con determinación: “Al principio fue un golpe duro en la cabeza del cual tienes que levantarte, pero sigo siendo la misma persona. Porque las cosas que no han ocurrido siempre siguen sin haber ocurrido”, afirmó rotundamente.

“Todas las personas que hayan mentido o se hayan unido a una mentira deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Me siento seguro, siempre me he sentido seguro, pero es muy duro recibir un golpe como este, sobre todo cuando se unen a esa mentira. Hay gente que se dedica a eso, pero no soy yo. Yo me dedico a vivir la vida, no estoy encerrado ni escondido”, dijo en relación a las acciones legales que tomarán sus abogados contra aquellos que difundieron “mentiras” según su versión.

“Nunca me ha gustado hacer un espectáculo de nada, y mucho menos de cosas serias. Tampoco me gusta anticipar lo que sucederá. Cuando suceda, se enterarán. Mientras tanto, pueden hablar con mis abogados”, agregó, y aclaró que cuando decían que “huyó a España” no era cierto, simplemente se fue de vacaciones. Cada programa puede interpretar los hechos a su manera, pero él siempre ha dicho lo mismo. Cuando viajó a Madrid, dejó claro que se iba a descansar. Que cada uno saque sus propias conclusiones sobre los hechos.

“Estamos frente a una falsa acusación, así que aquellos que se unieron a la mentira o la amplificaron deberán responder en un ámbito que no es la televisión, sino la justicia”, concluyó.

Fuente: LB24 / A24.