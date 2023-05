Todos los resultados de la fecha del torneo Apertura de hockey

Este fin de semana se disputó la fecha 8 del Torneo Apertura de Damas de la

Asociación Bahiense de Hockey.

Zona Campeonato

Universitario A 5 (Agustina Lértora x3, Martina Estevez y Josefina Calio) – Puerto

Belgrano A 1 (Agustina Mosqueira)

Tiro Federal 1 (Victoria Walter) – Argentino 2 (Fernando Iglesias y Sara Fernández)

Pacifico 1 (Julieta Errazu) – El Nacional 1 (Azul Aispuro). Punto bonus para Pacifico, 3-

2 en los shoot out.

Monte Hermoso 9 (Paula Riquelme x2, Carola Dichiara, Sol Malewski, Daiana

Ackerley, Antonella Cárdenas, Valentina Fernández, Michelle Cárdenas y Catalina

Bello) – Villa Mitre 0

Sociedad Sportiva A 4 (Agustina Etulain x2, Milagros Rivas Pompei y Eugenia Etulain) –

Independiente 0

Reprogramado fecha 4: Puerto Belgrano A 0 – Independiente 1 (Macarena Flores)

Posiciones: Monte Hermoso 23 puntos, Universitario A 20, Pacífico A 13, S. Sportiva

A y El Nacional A 12; Argentino 9, Independiente 7, Villa Mitre 6, Tiro Federal 3, Puerto

Belgrano 0.

Próxima fecha (20 de mayo): El Nacional A vs Tiro Federal, Independiente vs

Pacífico, Villa Mitre vs S. Sportiva A, Puerto Belgrano A vs Monte Hermoso, Argentino

vs Universitario A.

Mientras que por la sexta fecha en Caballeros:

Villa Mitre 0 – Monte Hermoso 1 (Lautaro Roth)

Pacifico 0 – Universitario 7 (Ezequiel Muñoz x4, Thiago Bonifazi, Julian Dimaschow y

Joaquín González)

Palihue 1 (Federico Lopez) – Puerto Belgrano 1 (Christian Tomei). Shoot out: 3-4

Libre: El Nacional.

Posiciones: El Nacional 15 puntos, Monte Hermoso 12, Universitario 9, Puerto

Belgrano 8, Pacífico y Villa Mitre 3, Palihue 1.

Próxima fecha (21 de mayo): Universitario vs Villa Mitre, Puerto Belgrano vs Pacífico,

El Nacional vs Palihue. Libre: Monte Hermoso