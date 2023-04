Darín habló del día que Messi le hizo de chofer y lo salvó de un mal momento

Ricardo Darín y Lionel Messi tienen mutua admiración y lo demostraron en más de una oportunidad. El capitán de la Selección argentina lo felicitó por Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre que competió en los Premios Oscar 2023 en la categoría mejor film internacional. Y, ahora, el actor confesó durante una entrevista la increíble situación que vivió con el jugador del PSG en plena noche de invierno en Barcelona.

El ganador del Premio Goya al Mejor Actor en el 2016 confesó, en una entrevista en Playroom, el día que el 10 argentino lo rescató de una noche fría en las calles de Barcelona, cuando no pasaba ningún taxi y el hotel quedaba bastante lejos.

“Yo venía de pelearme con unos tipos en una radio, porque medio que estaban enojados con Messi por el rendimiento. Les dije ‘se van a lavar la boca con jabón este fin de semana cuando haga tres goles’ y ese fin de semana hizo tres goles”, recordó Darín.

En aquella noche, el actor de “El secreto de sus ojos”, estaba acompañado por una mujer de prensa de la productora de la película, quien le consultó si era amigo de Messi, pero la charla quedo ahí, en medio del conflicto de no poder volver a su hospedaje. “De la nada, de espaldas en el boulevard escucho ‘¡Ricardo!’. Me doy vuelta y era él, Messi, en una camioneta”, reveló entre risas y confesó que lo llevó con su auto hasta el hotel. Su acompañante no podía creer que la Pulga hizo de su chofer.

La anécdota finalizó con la confirmación de Darín de que el exBarcelona no sabía que estaba en la ciudad catalana, ante la duda de Miguel Granados, conductor del programa de ESPN.

Fuente: TN