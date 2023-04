El Senado aprobó la ley de alcohol cero en las rutas nacionales

Con 48 votos a favor y nueve en contra, el Senado convirtió en la ley el proyecto de alcohol cero al volante, que prohíbe conducir en todas las rutas nacionales del país con alcohol en sangre.

La iniciativa modifica el artículo 48 de la actual ley de tránsito para reducir la cantidad permitida de alcohol por litro de sangre en los conductores, que actualmente es de 500 miligramos (0,5), a cero en todo el territorio nacional. Para motocicletas o ciclomotores era de hasta 200 miligramos (0,2) y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, ya regía la tolerancia cero.

El proyecto fue elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), asociaciones de familiares de víctimas de tránsito y legisladores nacionales. Se presentó en el Congreso en abril de 2021, fue sancionada por la Cámara de Diputados el 24 de noviembre pasado por una mayoría de 195 votos, el 1° de diciembre último recibió dictamen favorable en comisión en la Cámara alta y quedó en condiciones de ser convertido en ley, algo que sucedió hoy.

Actualmente, 13 provincias y más de 40 municipios del país tienen una ley de alcohol cero en sus territorios, según datos de la ANSV. La última en sumarse fue Buenos Aires, que sancionó la ley en diciembre pasado, a la lista integrada por Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut.

Otras provincias, mientras tanto, resistían la medida. Desde Mendoza, los bodegueros, con apoyo del Ejecutivo local, rechazaron vehemente la iniciativa legislativa y salieron a presionar para ponerle freno o, al menos, introducir algunas modificaciones para hacerla más flexible. Entre sus argumentos señalaron que podría tener un fuerte impacto en el turismo y la actividad vitivinícola. Como alternativa, propusieron un endurecimiento de medidas –multas más severas– o segmentar a los consumidores al volante de acuerdo con el grupo etario, actividades profesionales o capacidad de conducción.

“Es un proyecto de ley de un solo artículo, pero es un artículo que modifica absolutamente el presente y el futuro de miles de familias”, dijo la senadora oficialista María Teresa Gónzalez (Formosa).

Fueron varios los senadores que se refirieron al sector vitivinícola, que se opone a esta ley. “Nosotros no estamos hoy tratando una ley seca. Este proyecto no perjudica a las economías regionales, lo único que pretende es que aquel hombre o mujer que consume alcohol en una fiesta, simplemente no maneje”, apuntó la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos).

Los cuestionamientos llegaron de la mano de la oposición. “Los argentinos, una vez más, queremos escaparle al problema sancionando una ley, como si las leyes fueran mágicas y no podemos permitir otra vez ir por atajos que nos vendan espejitos de colores, porque no es el camino. A treinta años de la ley nacional de tránsito, la ley no soluciona nada. Lo que soluciona es la acción, y es el eterno problema en la Argentina, no hay acción. No se trabaja como se debe trabajar”, planteó el radical Dionisio Scarpin (Santa Fe).

Votaron en contra de la iniciativa: María del Carmen López Valverde y Rubén Uñac, ambos del Frente de Todos; los opositores Cornejo, Juri; Roberto Basualdo, de San Juan; Julio Martínez, de La Rioja; Alfredo De Angeli, de Entre Ríos; Scarpin y Juan Carlos Romero, de Salta.

Fuente: La Nación