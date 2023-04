Gay sobre la interna PRO: “Es una cuestión de egos que no le hace bien a nadie”

En el 195° aniversario de la fundación de Bahía, el intendente Héctor Gay pasó por los estudios de La Brújula 24 y mantuvo un mano a mano con el periodista Germán Sasso.

Invitado al programa “Bahía Hoy”, el mandatario habló de todo. La interna de Juntos, los candidatos locales, obra pública. Y su visión sobre el presente y futuro de la ciudad, entre varios conceptos.

Respecto de lo ocurrido en la oposición, luego de que Rodríguez Larreta anunciara que las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires serán el mismo día que las nacionales, pero en forma separada y con boleta electrónica, contrario a la opinión de Mauricio Macri, lo relacionó con una cuestión de “egos”.

“Creo que es una cuestión de egos, primero hay una cuestión técnica por la que no vale la pena explayarse demasiado, lo cierto es que lo que dispuso ayer Larreta es lo que se aprobó en Legislatura, con lo cual es problema de los porteños”, explicó. Y agregó que “lo que pasa es que esto tiene que ver con quién conduce y tiene que ver con la bajada de Macri. Coincido en que no le hace bien a nadie”.

“Creo que –Larreta– tiene toda la sospecha de que Macri va a jugar con Bullrich y quiere de esta manera salvar su liderazgo. Pero se da en un contexto delicado, la gente tiene razón en criticar y esta es una de las justificaciones del voto a Javier Milei”, consideró el jefe comunal.

Y en esa misma línea, afirmó: “Con el gran cachivache que es hoy el Gobierno Nacional, con todo lo que ya sabemos, nosotros le agregamos que el único agrupamiento político que puede hacerle frente, tiene esta situación. Entonces la gente está en su derecho de decir que son todos iguales”.

“Todos en el partido coinciden en el diagnóstico, pero a la hora de la verdad sobresalen los egos. Se ve tan cercana la posibilidad de retomar el poder, que todos quieren estar en la grilla de partida. En la última reunión que tuvimos con Macri se usó una palabra que tiene que ser prioridad, generosidad. No podemos estar como estamos, con tantos candidatos. Además, hay un tema esencial que genera hartazgo, y es que tenemos que solucionar los problemas de la gente, hay que estabilizar este barco que está a la deriva, no sabemos cuándo puede explotar todo. Los más veteranos ya lo vivimos, en el 75 con el Rodrigazo. Esto es bailar sobre el Titanic”, apuntó.

Bullrich o Larreta. “Nosotros no hemos tomado una posición, en principio aspiramos a que haya un solo candidato en los distintos niveles. Después sí, vamos a las internas con el radicalismo. Es difícil en Nación y Provincia, porque cada uno quiere tener su propio candidato”.

Alvarez Porte. “El dice que está en el PRO, pero no creo que se haya afiliado en el último tiempo. Fue 6 años subsecretario de Seguridad, y entró como presidente del Comité Radical”.

Lorenzo Natali “Es radical, pero la política siempre es el arte de lo posible”.

Bahía Blanca. “Creo que Bahía está inserta en la realidad nacional. Obviamente está por encima de la media del país, pero no nos tiene que dejar conformes. En cuanto a pobreza, por ejemplo, con los escalofriantes datos del INDEC, Bahía tiene el 28%. Es decir, es la tercera ciudad del país con menor índice de pobreza, lo cual es una victoria relativa. No significa que debamos festejarlo, hay que trasladarlo a otras cuestiones”.

“Se están haciendo inversiones importantes en Bahía y se van a seguir haciendo casi en lo inmediato. Uno puede planificar todo, pero después depende de las condiciones del país. Hay muchos emprendimientos en espera, pero ahí se encierra otro problema, hoy no falta trabajo en Bahía, la oferta es amplia, pero no hay capacitación adecuada para lo que se pide”.

“Por supuesto que hay mucha gente sin trabajo, pero hay puestos que no se cubren en distintos ámbitos. Esta semana me junté con la gente de una agencia de autos y pedían a alguien para un lavadero y no se presentó nadie. Ahora las empresas se pelean por los técnicos para el gasoducto, se ha ido mucha gente en el país. La mitad de los jóvenes no llega a terminar el secundario, en la pandemia muchos chicos dejaron la escuela y sólo un 15% llega a las universidades. He ido a varias reuniones en Ingeniero White y allí se plantea que hay un montón de jóvenes desocupados y que las empresas del Polo no los toman. Las empresas nos dicen que ellos estarían encantados, pero no encuentran gente capacitada, es algo mínimo y no lo tienen los jóvenes lamentablemente”.

“Lo que puedo decir es que hoy en Bahía tenemos abogados para hacer dulce, pero no tenemos médicos ni ingenieros. Hoy egresan médicos y ninguno quiere ser pediatra, terapista o clínico. No puede ser que egresen 20 cirujanos plásticos y 5 pediatras, algo está mal. Por eso cuando se habla de inversiones, no se soluciona la pobreza en Bahía, es muy complejo el problema”.

Obra pública. “Siempre falta, nosotros apuntamos mucho a las calles troncales para facilitar una tendencia de gente que quiera vivir en los barrios. De esa manera se hizo mucho, ahora por ejemplo estamos con 18 cuadras de Necochea. Muchas de esas obras se hicieron para generar una mejor conectividad”.

14 de Julio. “Hace 40 años que se está pidiendo esa obra, es un proyecto que espero verlo terminado en la próxima gestión. Era una antigua entrada de una ruta a Bahía Blanca cuando no había nada. La obra se va a hacer, en la última reunión que tuvimos con los vecinos nos pidieron que se preserven 2 Eucaliptus que se plantaron hace 100 años, pero la obra se sigue haciendo, no se paró. Si se preservan esos dos bienvenido sea, pero el programa plantea 50 árboles nuevos de una especie que se adecúe al lugar. Va a ser una de las grandes obras, se va a sortear este problema”.

Salud. “La otra cuestión en la que pusimos mucho énfasis fue en la salud pública, hoy el hospital está trabajando a full. Abrimos 5 centros de salud amplios que atienden todo el día, no una sala que atendía dos horas con una enfermera. Tienen horario extendido de 9 a 19, y estamos licitando un sexto centro para Harding Green. Queremos que los casos más leves se atiendan en esos lugares y no que vayan todos al hospital”.

Cámaras. “Las que tenemos son del 2011/12 y ya están obsoletas. Estimamos que en un máximo de dos meses estará funcionando el nuevo sistema, que es innovador. Sucede que cambiaron las relaciones con la provincia, tenemos dos visiones distintas. Berni el primer día vino y me dijo que lo manejaba todo Provincia y que nosotros colaboramos como pudiéramos. Ahora cambian a un comisario y a mi no me avisan. No es una crítica, pero son políticas distintas”.