Fórmula 1: primera pole de Verstappen en el Gran Premio de Australia

Max Verstappen empató hoy su récord con Fernando Alonso al obtener la pole position #22 de su carrera en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2023, su primera P1 de sábado en el semipermanente ‘Albert Park’; mientras que George Russell de Mercedes se clasificó segundo y su comapñero de equipo Sergio Pérez terminó 20°, después de un accidente en la Q1.

Stonking pole lap from Max 💪 #AusGP @pirellisport pic.twitter.com/t5ZKAuBams

Con el dominante Red Bull RB19, Verstappen marcó un tiempo de 1.16,732s superando Mercedes W14 de Russell por 0,236s en la Q3. La otra ‘flecha negra’, con Lewis Hamilton terminó tercera en la grilla a 0.372 segundos del ritmo del puntero, mientras que Fernando Alonso fue cuarto con el Aston Martin AMR23 a 0.407s.

Carlos Sainz se clasificó quinto para Ferrari, delante de Lance Stroll de Aston Martin, mientras que Charles Leclerc tuvo problemas para llegar a la séptima posición con un coche al que le costaba poner sus gomas en temperatura. Alex Albon logró un P8 muy meritoria para Williams para dejar a Pierre Gasly de Alpine noveno y Nico Hulkenberg de Haas, décimo.

Las banderas amarillas ondearon en la Q1, donde el riesgo de lluvia oficialmente advertido era del 90 %, cuando Logan Sargeant se salió de la pista y justo antes de que Pérez sacara las banderas rojas tras bloquear y varar su Red Bull en la leca de la curva 3, después de haber tenido problemas durante la FP3. Pero, finalmente las condiciones se mantuvieron secas y Verstappen marcó el tiempo más rápido en la Q1 por delante de George Russell y Lewis Hamilton.

Rewind to Q1, and a dramatic early exit for Sergio Perez 😮#AusGP #F1 pic.twitter.com/HlRB2QxQEg