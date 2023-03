Un pedófilo en la cárcel: “Es un peligro para niños y jóvenes”

La abogada Viviana Lozano habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 respecto del pesado prontuario de Cristian Talmón, quien se encuentra alojado en el penal de Villa Floresta. Lo condenaron en 2021 a la pena de 8 años de cárcel por haber manoseado a dos nenas.

Dicha comunicación surgió luego de un allanamiento ordenado por la Justicia y llevado adelante por el personal de Gendarmería Nacional en la Unidad Penal N° 4, en su celda. Tal como informó este medio, se comprobó que desde allí, a pesar del encierro, Talmón consumía e intercambiaba imágenes con contenido sexual.

Por eso, Lozano sostuvo que “no son imágenes pornográficas, es material de explotación sexual infantil, porque un niño no presta conformidad. De Talmón puedo hablar porque yo intervine en el caso por abuso de dos niñas, y él ya tenía antecedentes por otros tres menores en una causa de varios años”.

“Era muy joven y ya lo habían condenado a 12 años. Aunque luego tuvo una libertad anticipada porque estaba vigente la ley del 2×1”, recordó con indignación.

A modo de análisis, la especialista indicó que “no se aplican protocolos dentro del sistema carcelario para resocializar a estos individuos, la reinserción social está escrita pero es letra muerta”.

“Al poco tiempo de haber salido Talmón cometió más hechos, también con menores. Fue condenado, de hecho estas niñas ya no viven en Bahía para preservarlas, pero antes de ese juicio ya habían surgido otras causas por abuso y grooming. Yo no se en qué estado se encuentran esas causas porque no intervengo ahí, pero creo que son 5 en total”, dijo.

Y resaltó: “(Talmón) Es una persona que disfruta con someter a menores de edad o con observarlos. Esto nos tiene que hacer replantear la forma en que se trata a los privados de la libertad y cómo se los devuelve a la sociedad. Cuando solicito condenas, pido que sean sometidos a tratamientos desde el momento cero y no esperar a que quede firme una condena. Es un peligro para los niños y jóvenes, sobre todo pequeños, es lo que más le atrae”.