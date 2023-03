“Si Néstor se levanta de la tumba, lo saca a patadas en el orto a Alberto Fernández”

En medio de un panorama electoral complejo y cada vez más difuso para el oficialismo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a cuestionar duramente a la gestión del presidente Alberto Fernández e, incluso, planteó: “Si Néstor se levanta de la tumba, me parece lo saca a patadas en el orto”.

Desde que asumió su cargo en el Ejecutivo provincial, Berni siempre se mostró crítico a la gestión nacional no solo por la conducción de Fernández, sino también por las decisiones tomadas por diferentes funcionarios, siendo Aníbal Fernández uno de los más cuestionados.

El año pasado responsabilizó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por haber elegido al Presidente como su compañero de fórmula. “El que trajo al borracho que se lo lleve”, lanzó en ese momento, frase que ratificó hace unos pocos días.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni

Sin embargo, en medio de la fuerte interna que enfrenta el Frente de Todos que retrasa la demarcacíón de una estrategia electoral para las presidenciales de este año, hace una semana, Berni descartó que Fernández sea un “muerto político” y remató: “Porque los muertos no molestan”.

Lejos de calmar la tensión, Berni redobló la apuesta y atacó nuevamente al mandatario. En ese sentido, tildó de “ingrato” y “traidor” a Fernández, ya que planteó que “se caracterizó por ser un comunicador en off, en off hablan los traidores”.

Los sectores más críticos del Presidente dentro del oficialismo lo acusan de filtrar “offs” a la prensa para avivar la interna. (Foto: AP/Natacha Pisarenko)

“¿No dijo en off que él quería ser candidato para terminar con el reinado de 20 años de kirchnerismo? Me parece que tratar de acabar con el legado de la persona que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados es un ingrato”, lanzó el ministro de Seguridad bonaerense en referencia al expresidente Néstor Kirchner durante una entrevista con TN.

Al ser consultado sobre lo que haría el difunto mandatario con Fernández. Berni afirmó: “Si Néstor se levanta de la tumba, me parece que saca a patadas en el orto a Alberto”. Así, volvió a tratarlo de “desagradecido” al recordar todas las críticas del actual presidente del Partido Justicialista (PJ) contra Cristina Kirchner durante su gobierno. De igual forma, aclaró que habla “con mucho respeto” del mandatario.

“Un hombre que dice que se le murió su mejor amigo que era Néstor y maltrató, como maltrató a su viuda, me parece que es un ingrato”, dijo antes de argumentar que “si en su vida privada se comportó de esa manera, ¿Usted pensaba que se iba a comportar de manera distinta? ¿Por favor!”.

Pese a que Alberto Fernández inició su gestión con una gran imagen positiva, el funcionario provincial recordó que fue quien se mantuvo crítico incluso en ese momento. Tras los tres años de gestión con varias polémicas en el medio como la fiesta en la Quinta de Olivos, Berni sostuvo que “hoy pasa cualquiera y le paga”.

En esta oportunidad, intentó suavizar sus críticas a Cristina Kirchner por haber sido quien lo puso al frente de la lista en 2019. “El que lo eligió habrá confiado en su capacidad, como le digo, yo cuando una persona actúa en su vida privada de una manera, no espero que en lo público lo haga distinto. Me parece un ingrato, como ya lo dije”, señaló.

Con respecto al futuro político de La Cámpora, Berni precisó que se distanció luego de 2021, ya que señaló que el partido del ala dura del kirchnerismo se volvió “endogámico”, lo que provocó que “varios se sientan excluidos del movimiento”, según sus declaraciones.

Las internas dentro del Frente de Todos se agudizaron durante el último año. (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta)

Más allá de que señaló algunos errores dentro del partido que sigue a la vicepresidenta, culpabilizó por la situación política actual a Fernández. “Fue un golpe muy bajo lo de él. Fue un daño tremendo que nos hizo para el peronismo”, expresó.

A medida que se acercan las elecciones, las internas se intensifican dentro del Frente de Todos, puesto que dirigentes como Daniel Scioli, Eduardo “Wado” De Pedro y Sergio Massa se disputan un lugar en las listas, pero la indefinición de Fernández sobre su candidatura complica el escenario. De esta manera, Berni fue aún más contundente al decir: “Lo que no puedo permitir es que el peronismo aún no tenga una estrategia electoral hacia donde marcha en materia electoral. Eso me parece atentar contra el peronismo”.

