El tenso cruce de acusaciones por los árboles de 14 de Julio

La polémica en torno a los árboles de la Avenida 14 de Julio no se detiene. Un grupo de vecinos autoconvocados del barrio Patagonia y alrededores, se niegan rotundamente a que la Municipalidad los saque para llevar adelante una obra de asfaltado.

Incluso, en las últimas horas del lunes se vivió un tenso cruce con funcionarios locales.

Esta mañana, en el programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, hablaron Pablo Bianco, Director de Espacios Públicos del Municipio y Verónica Iommi, abogada que representa a esos vecinos. Un picante ida y vuelta de declaraciones.

Verónica: “Los vecinos tienen una identidad y una historia común con esos árboles, es por esa razón que consideran que se puede tener una mirada absolutamente desde el cuidado del medio ambiente y las especies existentes, sobre todo porque son árboles sanos. Lo que los vecinos autoconvocados piden es que no se corte un árbol más”.

“Por lo que entiendo ya se cortaron entre 15 y 20. Algunos tal vez pueden entender que haya una mínima proporción de árboles, pero acá la mayoría no quiere que se corte ni uno más. Además, ninguno de los vecinos podemos decir cuánto está previsto, una es la información circulante, otra la del pliego al cual accedimos y otra la información que se vertió a las sociedades de fomento”.

Verónica Iommi

Pablo Bianco: “25 eucaliptos son los previstos cortar. En algún momento el proyecto comprometía 100 árboles, pero trabajando con vecinos lo redujimos a 25. Los vecinos no quieren la extracción de ninguno, los llamados autoconvocados. Pero en general, de acuerdo a nuestra línea de comunicación con la sociedad de fomento y muchos de ese sector, están de acuerdo. Estos vecinos no representan a todos los de la zona”.

Verónica: “Yo tuve la posibilidad de hablar con él, porque se acercó y es respetable. Sabía que se iba a enfrentar a cierta difusión, es lo que debió pasar si se hacía una audiencia pública. Nosotros consideramos que el beneficio mayor es la frondosidad de las copas de los árboles, lo cual está medido por los profesionales”.

Bianco: “La Universidad Nacional del Sur dice lo mismo que nosotros, que el Eucaliptus es un árbol peligroso por su altura, y es una locura dejarlos en el medio de la avenida con la carga vehícular que va a tener. Ayer no me dejaron hablar, fue una cosa de locos, me da hasta vergüenza ver el video, no se pudo generar un diálogo. Estaba Verónica y 30 vecinos más, fue imposible”.

Verónica. “Los vecinos estaban exaltados pero se pudo conversar y llegar a un acuerdo. Estábamos al aire libre, por eso había que elevar la voz, pero nadie estaba a los gritos”.

Bianco: “Todo el tiempo con demandas que pretendían que yo cubriera. Me invitaron para hablar y lo único que hice fue escuchar los reclamos de todos los vecinos. Verónica en un momento asumió el compromiso por mi de que iba a defender su postura, pero en realidad yo defiendo la postura de la Municipalidad porque es técnica”.

Verónica: “Nos pone en una posición queriendo indicar que somos unos locos, nosotros somos ciudadanos y profesionales. Lo que vamos a hacer es lo que corresponde. Ingresamos un petitorio el día viernes, el señor Bianco se comprometió a llevar nuestra inquietud.

Bianco: “Están parando la obra debajo de los árboles en este momento. Lo que yo les expliqué es que tenían medios formales para hacer los reclamos, como por ejemplo un amparo”.

Verónica: “La realidad es que la obra no se paró ni un solo día. Los periodistas que pasaron ayer y anteayer pueden dar fe de eso. Yo incluso le compré facturas a los empleados y hemos tomado mate. Estamos a la espera de una reunión que debería ser esta semana”.

Bianco: “Nosotros vamos a seguir adelante con la obra, que es lo que le explicamos ayer a los vecinos. La señora Verónica nos acusó de que nos robábamos la leña”.

Verónica: “Me llama la atención que el señor Bianco saque a relucir esto porque fue una discusión muy acalorada entre todos los vecinos, hubo trascendidos en ese sentido y yo se lo transmití, pero no es mi intención confrontar”.

Bianco: “Usted me acusó adelante de todos los vecinos de robar la leña de los parques”.

Verónica: “Yo le dije lo que los vecinos me refirieron, porque estaba de interlocutora”.

Bianco: “Lo que yo quería explicar no me lo dejaron explicar porque hablaban todos juntos. Eso es una acusación muy grave, usted no puede hablar sin pruebas”.