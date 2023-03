Sigue la polémica por los ventiladores: fuertes acusaciones cruzadas

La concejala de Juntos, Soledad Martínez, y el Consejero Escolar del Frente de Todos, Raúl Ayude, protagonizaron un picante cruce en vivo en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24.

La polémica se instaló en las últimas horas luego de que los ediles del oficialismo local exigieran al gobierno de Kicillof que explicara las razones por las cuales las escuelas de Bahía no recibieron ventiladores para enfrentar la ola de calor.

“Nos llegó una nómina de 3.740 ventiladores distribuidos en toda la Provincia después de suspender clases por ola de calor. De esos a Bahía no le tocó absolutamente ninguno y en lo que es la Sexta Sección sólo Monte y Tornquist recibieron”, había manifestado la concejala.

Y en contacto con este medio, Ayude deslizó que dichas declaraciones se relacionan a una “especulación” vinculada al año electoral. “Es una típica manifestación política que se hace ignorando lo que sucede en las escuelas, es una cuestión especulativa por el año electoral. El dinero de la provincia está llegando con continuidad, como nunca sucedió antes, a todos los consejos escolares”.

“Se compraron 100 ventiladores en diciembre con dinero que teníamos de la Provincia, se colocaron, pero lo que pasa es que tienen una vida útil de 3 años. Se colocan algunos y otros van dejando de funcionar. Al tener la mayoría motores chinos, no tiene sentido arreglarlos”, añadió.

Y Martínez recogió el guante: “Él asume que los ventiladores de la provincia no llegaron a Bahía Blanca y que se pagaron con fondos destinados a infraestructura. Acá lo cierto es que no llegaron a la ciudad, ni uno solo. Y además hay que decir las cosas como son”. “Las 11 obras de calefacción que el año pasado se terminaron tarde fueron porque la Provincia no las pagaba, contrario a las que encaró el Municipio. Y también cuenta que se compraron 100 con fondos propios, en realidad fueron 90, y estamos pidiendo que la Provincia devuelva ese dinero”.

El cruce completo: