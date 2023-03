Rosario narco: Aníbal Fernández expone en Diputados sobre las medidas del Gobierno

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se presentará este jueves en la Cámara de Diputados para exponer sobre las medidas que está tomando el Gobierno en Rosario en medio de la escalada de la violencia y la ola de homicidios vinculados al narcotráfico.

A las 13 está previsto que Fernández asista a la Comisión de Seguridad Interior. La citación al funcionario fue acordada el martes pasado durante la sesión especial en la que se aprobó la nueva moratoria previsional, luego de un pedido de interpelación presentado por el diputado de Juntos por el Cambio de Santa Fe, Juan Martín. El Frente de Todos rechazó la solicitud de interpelación pero consensuó con la oposición que el titular de la cartera de Seguridad se presente hoy ante la comisión que preside el legislador oficialista Ramiro Gutiérrez.

Aníbal Fernández expondrá ante Diputados luego del viaje a Rosario que hizo este miércoles donde presentó el nuevo operativo para combatir la escalada de violencia narco, junto al gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin. Se trata de un refuerzo de 300 efectivos de la Gendarmería Nacional y a otros 100 de la Policía Federal, que progresivamente completarán la suma de 1.400 nuevos agentes, que se adhieran a los 4000 que están allí, para fortalecer la seguridad en una ciudad que sufre hechos violentos casi todos los días.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, la batería de medidas dispone que los 400 uniformados se sumen a los 575 que el gobierno nacional envió en septiembre de 2021 y a otros 425 que se agregaron en los meses subsiguientes. También, la presencia del Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, para que participe en la urbanización de barrios populares.

“Es imperioso que nos metamos en cada lugar y lleguemos hasta el hueso, es una situación indeseable. Ya es mucho lo que ha pasado, hemos visto demasiado, hemos traído fuerzas federales lo suficientemente importantes para actuar en cada uno de los lugares”, declaró ayer Aníbal Fernández.

El funcionario del Poder Ejecutivo Nacional también mantuvo una charla privada con el padre de Máximo Jerez, el niño de 12 años que fue asesinado el domingo en el barrio Los Pumitas cuando salía de su casa para comprar en un kiosco. Las balas que dispararon desde un auto con vidrios polarizados lo impactaron y también alcanzaron a tres de sus primos de 13 y dos años.

El ministro de seguridad de la Nacion Aníbal Fernández, junto con el intendente de Rosario Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti, recibieron a la fuerzas federales

En este marco, el ministro detallará las políticas acordadas con el Gobierno de Santa Fe y de Rosario para combatir el narcotráfico. El martes, luego de cuestionamientos de la oposición, Aníbal Fernández contestó: “A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada: los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”.

Mientras tanto, este miércoles el plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal emitió dictamen sobre el proyecto de fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, que apunta a instrumentar el sistema acusatorio para poder avanzar con mayor rapidez en las causas sobre narcotráfico.

La inicitiva, que fue elaborada por los 18 diputados de Santa Fe de diferentes fuerzas, como el Frente de Todos, el PRO, la UCR y el Socialismo, había sido presentada originalmente en mayo del año pasado. Entre otras cosas, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución.

De esta manera, se podrá adecuarla estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial —como el que rige en Estados Unidos—, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve.

