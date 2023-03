Muerte de la operadora de taxis: “Estoy destrozado”, dijo el dueño de la agencia

Roberto de Barrenechea, dueño de Taxi Ya, lamentó la muerte de una joven de 25 años que estaba trabajando anoche en la central de comunicaciones de dicha empresa, en la calle Montevideo al 1400.

“Todavía no entro en razón de lo que pasó, es increíble. A veces se cruza el diablo en el medio. Se cortó la luz ayer a las 15:30, otra empleada sacó el generador y trabajó con el mismo. A las 23 vino esta –por la víctima fatal– chica a reemplazarla. Yo llamé a las 11 y dije que le ayudara, por las dudas, porque no sabía el combustible que había gastado”, recordó

Y agregó: “Me explicó que ella podía sola y le dije que si se quedaba sin combustible me llamara. Me acosté a dormir después de ver el partido y no hablé más. A las 4:55 me llamó un compañero de la empresa para decirme que nadie tiraba viajes, y pensé que se podía haber dormido”.

Luego, relató De Barrenechea, se encontraría con la lamentable escena. “La llamé dos veces mientras me cambiaba, y cuando llego allá serían 5:20 más o menos. Veo que la luz había venido porque el medidor tiene una lucecita roja, entonces entré y prendí la luz del pasillo. Estaba todo cortado adentro, porque hay una térmica, antes de ponerla iba alumbrando con la luz del teléfono y me la encontré caída en la puerta del baño”.

“Le toqué el pulso y estaba helada, me di cuenta que había fallecido pobrecita”, contó.

Y a modo de análisis, señaló que “ella cometió el error de meter el generador adentro, seguro que para que no se moje, y lo ha hecho funcionar ahí. Trajo la muerte con eso, porque los gases que larga son terribles. Estaba funcionando en el patio el aparato, y cuando no hay cortes de luz lo tenemos en un hall. Yo calculo que lo metió para que no se moje”.

“Me agarró una desesperación tremenda y no sabía a quién llamar, subí la térmica y creo que quemé el generador. Hacía 4 o 5 meses que estaba trabajando con nosotros esta chica. Tuve que abrir todas las ventanas, estaba todo muy pesado el ambiente. Es un generador nuevo y grande para dar buena electricidad”.

“Estaba desesperado, llamé a un compañero para que me diera una mano. Tenía unos nervios bárbaros y llamé al padre, pobre hombre estaba trabajando, y a Defensa Civil. Es terrible, no me lo olvido más en la vida esto, estoy destrozado”, sintetizó.