Alfa y Ariel casi terminan a las trompadas en la sala de maquillaje de Gran Hermano

Una fuerte discusión se habría desatado en las últimas horas entre Alfa y Ariel de Gran Hermano en los camarines de Telefe. Y, según Ángel de Brito, los exparticipantes del exitoso reality casi terminan a las piñas.

“La guerra de adentro de la casa se fue a la sala de maquillajes y casi terminan a las trompadas, tuvieron que frenarlos”, comenzó diciendo a modo de “enigmático” el conductor de LAM (América, a las 20) el miércoles a la noche.

Y siguió: “Se encontraron dos participantes de GH que se tenían ganas… uno siente que el otro anda por atrás todo el tiempo diciendo que es un acosador, entonces en un momento de tranquilidad en el trabajo, empezaron a discutir y casi se van a las piñas. Estoy hablando de Alfa y Ariel”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que los ex “hermanitos” protagonizan una acalorada discusión. De hecho, adentro de la casa más famosa del país, fueron noticia en varias oportunidades por el mismo tema.

De hecho, a finales de enero, el mismísimo Santiago del Moro debió intervenir en una transmisión en vivo para que los entonces concursantes comenzaran a respetarse y tratarse cordialmente adentro del juego.

“Yo no les pido que sean los mejores amigos. De hecho, los amigos uno los tiene en la vida, no en la televisión. Si se hacen amigos, mucho mejor, y seguro que de este programa salgan grandes amistades. Nadie les exige que sean amigos, pero sí que puedan convivir”, les dijo el conductor.

“Fuimos directo a la fuente”, anunció Ángel de Brito antes de pasar al aire una nota hecha con Alfa, quien al ser consultado por su vínculo con Ariel dijo: “No existe, no hay relación y a mí no me interesa tenerla”.

“¿Y qué pasó en los camarines de Telefe que nos dijeron que casi se van a las manos?”, le preguntó el cronista de LAM. “No, vuelvo a decirte, yo hablo de mi vida, no necesito hablar de los demás”, le respondió Walter Santiago, tal como se llama ex exjugador de GH.

“Pero se vivió un momento tenso que si no los separaban iba a pasar algo peor”, afirmó el periodista. “No, para nada, no sé quién vio un momento tenso. Lo único que yo pido, y no hubo manos, no hubo absolutamente nada, es que no me gusta que hable de mí gente que no conozco, no me conoce y como es gente que está vacía habla de mí”, detalló el hombre de zona Norte.

