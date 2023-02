Paso por paso, cómo sigue el juego en Gran Hermano

Es miércoles y si hay una gran manera de cortar la semana es con ella, con la número 1. Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal en el aire de “Vive cada día”, por LA BRÚJULA 24.

Cómo sigue Gran Hermano

En la noche de este martes, Santiago del Moro leyó un comunicado de “Gran Hermano” donde explicaba cómo seguirá el juego a futuro.

.Para que quede clarísimo vamos a repetir los pasos: en este miércoles hay Gala de Nominación y los jugadores de la Casa tienen que votar.

Pero no se votarán entre ellos, sino a los familiares que ingresaron al juego. Como siempre, serán dos votos para el primero y uno para el segundo, explicando los motivos, siempre en vivo y en el Confesionario. Si son buenos estrategas, sabiendo que el último le dará inmunidad a su familiar, tendrían que pensar muy bien sus votos.

El familiar que resulte más votado, sea Rodo, el papá de Nacho, Gladis, la mamá de Tora, Flor, la hermana de Camila, Cami, la hermana de Julieta, Fabián, sobrino de Romina o Valentina, hermana de Marcos; se irá mañana mismo de la Casa. Será noche de Nominación y de Eliminación.

De allí en más entran los cinco familiares restantes a placa y vota el público, siempre con voto negativo: quien quiere que se vaya de la Casa.

El jueves se irá otro familiar, tal vez dos el domingo y el más votado se conocerá el martes y su familiar directo en la Casa será beneficiado como el líder de la semana, con el privilegio de la Inmunidad.

De allí en más, el miercoles habra Gala de Nominación, ya con los seis jugadores que hoy están en la Casa y continúa el reality hasta su final.

Movidas de panelistas en la tele

Llega marzo y en la tele hay aires de renovación en distintos programas y formatos, que también afectan a quienes colaboran en esos espacios en varios canales.

Así, por ejemplo, Lola Cordero dejaría su lugar en el panel de “Bendita” para quedarse con su rol de panelista diaria en “Todas las tardes”, el programa de Maju Lozano que, desde marzo, irá de 14 a 16 por la pantalla de Canal 9.

Mientras tanto, también habrá una movida entre los panelistas del ciclo de Telefe, “A la Barbarossa” porque son demasiados personajes para una misma mesa de debate, considerando que también participan ex “Gran Hermano”.

Ingresó en febrero Pía Shaw, volverá de sus vacaciones Analía Franchín y entonces la decisión es que no todos formen parte del panel durante los cinco días de la semana.

Nancy Pazos ya no va los viernes, porque siempre acompaña a su hijo a las carreras en que participa; y así habrá franco durante los distintos días para Lio Pecoraro, Gastón Trezeguet y Noe Antonelli. Paulo Kablan es fijo porque en su rubro de policiales es irremplazable.

Con info de Laubfal.com