“Creo que Cristina será candidata a senadora”

El diputado nacional Diego Santilli oficializó esta tarde su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio e irá a internas en uno de los distritos más poblados de la Argentina con el objetivo de ser el sucesor del hoy mandatario Axel Kicillof.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Santilli analizó el aún incipiente escenario preelectoral, habló de la interna dentro de su espacio, criticó la gestión actual del oficialismo y lanzó definiciones respecto de qué hará Cristina Fernández de Kirchner de cara a su futuro dentro de la política.

“Confirmé lo que me preguntaba cada uno de los bonaerenses en estos cientos de miles de kilómetros que recorrí. Luego vendrá el lanzamiento, pero la idea es decirle a todos que voy a cumplir con mi palabra y competiré. La PASO está para que cada ciudadano pueda elegir, como pasó en 2021 cuando competimos con Facundo Manes. Hoy la Provincia no te dan educación, seguridad, salud ni infraestructura”, enfatizó Santilli, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, sostuvo que “debemos devolver el trabajo, motorizando las regiones productivas, que para mi son seis en total, cada cual con sus particularidades. Al bonaerense hay que darle fomento, crédito, baja de impuestos, reducción de tasas. Asimismo no se puede seguir viviendo con estos indicadores de inseguridad, donde la gente tiene miedo. Enfrentar el narcotráfico de frente”.

“Pero como base está la educación, transformando la escuela de adoctrinamiento por la del aprendizaje, que no sea solo un lugar de contención. Que no solo sea aprender la comprensión de textos, donde tenemos un gran problema, sino también aplicar la robótica y la tecnología. El docente debe estar más capacitado para enseñarle a los chicos y resolver los problemas de infraestructura. Baradel tiene que definir si quiere ser un dirigente político o gremial que representa a los trabajadores de la educación”, resaltó en otro segmento de la entrevista radial.

En tal sentido, recalcó que “lo que no se debe discutir es que los chicos aprendan, que tengan oportunidades para que no se vayan a vivir afuera. Tampoco se puede debatir la necesidad de terminar con la extorsión cruzada, quiero ver qué va a decir Baradel cuando tengamos un problema de estufas si nos toca ganar porque a Kicillof en cuatro años no le hizo un solo paro”.

“Por nuestras rutas sale nuestra producción, la Provincia es el 36% de las exportaciones, el mismo índice del PBI, si no conectamos la 33 que viene desde Rosario hasta Bahía Blanca es inviable. Para sacar la producción de cemento en nuestro país desde Olavarría no tenemos una autovía de 9 kilómetros. Nada se hace de la noche a la mañana porque hay muchas rutas por mejorar, pero debe ser un proceso de constante crecimiento”, agregó el dirigente más cercano a Horacio Rodríguez Larreta.

Y puso un ejemplo sobre los problemas sin solución: “Se necesitan políticas de Estado, el gasoducto que es central por qué no se siguió, lo dieron de baja y se perdieron tres años, más allá de que ahora arrancó. Con la escasez de dólares podríamos haber ahorrado en importación de energía”.

“No aventuraría ninguna definición porque Mauricio Macri aún no dijo si va o no va, él es el fundador del espacio y Patricia (Bullrich) es la presidenta del partido. Pero será la gente la que defina quién será el candidato, eso es muy positivo”, teorizó Santilli.

Por último, el candidato a gobernador disparó: “No hay proscripción a Cristina, ella se puede presentar, decidió no competir, pese a que el fallo no está firme. Buscan construir un relato épico de algo que no es verdad. Yo creo que va a competir, que va a ser candidata a senadora, esa es una decisión del Frente de Todos, a nosotros no nos representa el oficialismo. Respecto del fenómeno Milei está en pleno desarrollo y seguramente tengamos que competir con él”.