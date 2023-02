Alpha Tauri presentó su nuevo diseño para la Fórmula 1

Además de la Fórmula 1, muchos no saben que Alpha Tauri también es una línea de ropa de la compañía Red Bull, si más bien no está dedicada a la ropa deportiva, hacen énfasis en ropa casual para el día a día. AlphaTauri fue fundada por Red Bull con el deseo de centrarse en diseñar tecnologías de moda únicas e incluso actualmente tienen sus nuevas tiendas en la ciudad de Londres.

La escudería decidió lanzar su monoplaza en Nueva York, ya que se encuentran en la semana de la moda, de este modo aprovecharon dicho evento para mostrar el diseño del AT04 con sus pilotos Yuki Tsunoda y Nyck de Vries y afianzarse más en el mundo de la moda.

take it in from all angles, the new AT04 has arrived! 🤙 pic.twitter.com/Dw1eC0lueH