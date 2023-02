“Las irregularidades en el supermercado clausurado ponían en riesgo la salud pública”

Personal de Bromatología del Municipio realizó un procedimiento en el local de una cadena de supermercados ubicado en calle Brown 51. En ese marco, Carrefour fue clausurado al comprobarse diversas infracciones como falta de higiene, desorden, presencia de vectores en sector depósito, moscas y heces de roedores.

El Director General Operativo de Fiscalización del municipio, Marcelo Borda, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 en relación a este operativo: “Todo comenzó a mediados de enero, donde se realizó una inspección. Allí se constató desorden y falta de limpieza en el depósito. Se inició una causa y se intimó a subsanar esta falta”.

“En la inspección de ayer no solo notamos que no se había subsanado, sino también la presencia de vectores, en este caso en particular de moscas de la fruta y heces de roedores. La situación había empeorado de un mes a otro. Estamos hablando de riesgos para la salud pública y ante una situación así se tomó la decisión de la clausura preventiva”, destacó Borda, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Consultado sobre cuántos días estará cerrado, aclaró que “el tiempo lo determinará el Juzgado de Faltas, a partir de los informes que entregaremos. La empresa pedirá otra inspección cuando haga los trabajos correspondientes. Luego, el juez definirá si levanta o no la clausura, más allá de la multa. La empresa contaba con un servicio de control de plagas, pero ante ese desorden era complejo que sea efectiva su labor. En el salón, salvo los freezers con formación de hielo excesiva, no vimos nada irregular”.

“Se hacen procedimientos permanentemente y tal vez no es tan frecuente que una cadena de esta magnitud tenga este tipo de situación. Nosotros somos ecuánimes con todos los supermercados porque está en juego la salud pública. Tenemos recursos para recorrer todos los lugares, más allá de que no tenemos un cuerpo de inspectores tan amplio. No miré los antecedentes respecto a este local en particular, pero ya el mes pasado habíamos detectado algunas irregularidades”, sostuvo el funcionario comunal.

Y teorizó: “Evidentemente hay algún tipo de desinterés por quién tenía que tomar las medidas, nosotros advertimos y labramos infracciones; ya en la segunda actuación detectamos más irregularidades. La gente se acostumbra a ver cosas que no son correctas y las urgencias del día a día hace que se les vaya de las manos. Temas prioritarios como limpieza y orden quedan de lado y, tal vez para los ojos nuestros están mal, pero para quienes están allí permanentemente no era algo tan grave”.

Por último, aclaró que se puede denunciar al 0800-6662244 o la página Web del municipio y si es algo urgente, comunicarse al 109: “Cuando ingresa algún reclamo, vamos y verificamos”, cerró Borda.