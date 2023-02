Reiteradas quejas por el mal estado de la ex Ruta 3

En el transcurso de los últimos días, se multiplicaron las quejas por el mal estado de la ex Ruta 3. “Es un peligro”, advierten quienes la recorren.

Es que teniendo en cuenta la afluencia de tránsito por las vacaciones, no fueron pocos los automovilistas que optaron por tomar dicho camino.

Y ejemplos sobran.

Edgardo, un pampeano que durante la tarde del miércoles estaba volviendo a su casa luego de un merecido descanso en familia en Monte Hermoso, no la pasó nada bien. Un tremendo bache en medio de la calzada hizo que literalmente destruyera su vehículo. Y no fue una tragedia de milagro.

En contacto con La Brújula 24, el hombre comentó con indignación que “justo venía de vacacionar con mi familia y por querer hacer unos kilómetros menos agarré esta ruta alternativa. Pero me salió mal porque hice ‘bosta’ el auto”.

“Agarré uno de los tantos pozos de nuestras queridas rutas, es un desastre”, manifestó.

A modo de detalle, Edgardo señaló que “ellos –por sus familiares– se tuvieron que ir en micro y yo me quedé a esperar el seguro, que encima me mata porque si lo lleva a Santa Rosa me cobra 110 mil pesos. Lo tendré que dejar en Bahía y después veré qué hago”.

“Venía con mi mamá, mi hija, dos sobrinos. Gracias a Dios que no pasó nada más grave”, concluyó el damnificado.