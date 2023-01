Sub 20: “Chiqui” Tapia respaldó a Mascherano

Luego de consumada la eliminación en el Sudamericano Sub 20, donde Argentina no puedo clasificarse al hexagonal final ya que quedó cuarta dentro de un grupo de cinco selecciones, Javier Mascherano dio a entender que su futuro ya no estaría ligado al Seleccionado juvenil.

Sin embargo, Chiqui Tapia había anunciado que antes de cualquier decisión final quería reunirse tanto con Masche como con el cuerpo técnico y así lo hizo este domingo por la mañana, apenas pisaron suelo argentino. Se juntaron en el predio de AFA en Ezeiza y al rato el mandamás de la entidad madre del fútbol nacional salió a expresarse.

“Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”, escribió Tapia en Twitter, deslizando que el proyecto que se trazó es más grande que los resultados en sí de este certamen y dando a entender que el entrenador seguirá firme en su trabajo. ¿Habrá continuidad?

Fuente: LB24 / Olé.