Dakar: Moreno Flores y Kevin Benavides se mantienen en la lucha

A dos etapas del final del Rally Dakar, el mendocino Francisco Moreno Flores (Dragon; foto) finalizó tercero este viernes y se mantiene expectante en la división quads, segundo y a 44 minutos del líder, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing).

Mientras que en motos, la otra categoría con protagonismo argentino, el salteño Kevin Benavides (Red Bull KTM) finalizó quinto y sigue tercero en la clasificación general, a 2m40s del nuevo puntero, el australiano Toby Price (Red Bull KTM).

La categoría de las motos, la de la definición más atrapante del Dakar 2023, comprobó que está para cualquiera y tuvo un cambio en el liderazgo de su clasificación general: el australiano Toby Price, compañero de equipo del salteño, trepó a la primera colocación al ingresar tercero en el tramo que completó la temida maratón Empty Quarter sobre el desierto de Rub Al Khali con 376 kilómetros de recorrido (185 cronometrados).

El piloto oceánico, campeón 2016 y 2019, superó por 28 segundos al estadounidense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing), quien a su vez precede a Benavides, en la tabla acumulada.

Así las cosas, Benavides deberá descontar una diferencia de 2 minutos, 40 segundos en las etapas de sábado y domingo si pretende repetir el título que consiguió hace dos años como piloto Honda.

“Ahora pasamos a los penales, así que manden fuerzas -graficó Benavides con humor, al término de la etapa-. Mañana vamos a darlo todo porque es una etapa definitoria para bajar los tiempos. La última del domingo, por lo que dicen, será por todos caminos, rápida y corta, entonces no se puede esperar una etapa para descontar”.

📺 Time for the Stage 12 highlights as the competitors approach the business end of #Dakar2023 with @SebastienLoeb on 🔥 whilst @AlAttiyahN stays consistently brilliant and the intriguingly tight Bikes battle rages on.



See the full highlights here: https://t.co/HeU9S6mYQQ pic.twitter.com/EHXzqN3K3R