Vende “réplicas” de la ropa que Messi vistió en Navidad

En el festejo navideño que Lionel Messi y familia realizaron en Rosario hubo un detalle que no pasó desapercibido para algunos: la vestimenta de la Pulga. El ex Barcelona eligió un look particular: una camisa y una bermuda verde con detalles naranjas que generó diferentes reacciones. Desde comparaciones con un duende o gnomo hasta un supuesto homenaje a Bangladesh.

La vestimenta en cuestión es de Gucci, una lujosa casa de moda italiana con sede en Florencia. La camisa original tiene un costo de 950 euros (unos 180.000 pesos) y el pantalón 1.180 euros, que equivale a 224.000 de la moneda argentina.

Rápido de reflejos, un emprendedor santafesino diseñó una curiosa “réplica” que vende por las redes sociales a poco más de 1.000 pesos. La imagen de la “copia” se viralizó y varios usuarios no dudaron en señalar: “Acá el que no hace plata es porque no quiere ¿es Gucci o Truchi?”.

Fuente: Iprofesional/Radio Mitre