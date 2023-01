Los consejos del economista de La Brújula 24 para los bahienses que veranean en el exterior

En las últimas horas, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró el inicio de una nueva temporada de verano.

Según los propios dichos del mandatario, implica para su gobierno trabajar “en rutas, en la seguridad, en la industria” y sostuvo que “se viene un verano muy prometedor”.

En ese sentido destacó que “sabemos que la costa bonaerense es el principal destino turístico del país y que posee casi el 50% del turismo interno, por eso trabajamos para que los turistas disfruten tranquilos y encuentren propuestas para todos los bolsillos”.

¿Pero qué pasa con los bahienses que veranean en el exterior?

Al respecto, el economista de La Brújula 24, Mauro Trellini, analizó que “hoy viajar al exterior se hizo muy caro, con el dólar tarjeta, además del pasaje de avión con precios internacionales también altos. Por eso aparece la opción de vacacionar en el país como algo más accesible”.

“Pero hay otro efecto, el efecto ingreso o ilusión monetaria. Porque pesos sobran, pero el problema es que no compran cosas. Como la gente nos los quiere conservar porque sabe que en breve comprará menos cosas, o porque sabe que un plazo fijo paga menos que la inflación, entonces se los saca de encima, incluso con un nivel de endeudamiento”, dijo.

Y agregó: “Los pesos queman, nadie los quiere guardar y como no hay posibilidad de ir afuera, se paga lo que haya que pagar en la Argentina. Por eso vemos precios en la costa que están casi a nivel internacional”.

“Por la pandemia cerraron muchos establecimientos dedicados a la industria turística. Entonces hoy hay menos oferta y una explosión de la demanda. Además hay subsidio local, como el PreViaje. Y otro tema, la inflación es un impuesto a los pobres, porque el que no puede ahorrar no lo puede esquivar”, apuntó.

En esa misma línea, Trellini señaló que “seguramente las noticias dirán que fue un boom este verano, pero no quiere decir que el tursimo interno se va consolidando y desarrollando. Va a terminar siendo mayor efecto por los precios que productivos y de crecimiento. Y mientras tanto hay un montón de gente que antes quería darse el gusto de usar sus ahorros para vacacionar afuera del país y probablemente no lo haga”.

“Yo no se hasta qué punto eso es productivo, porque no necesariamente hay que vivir con lo nuestro, ya está demostrado que aislarse del mundo no sirve, es como ir siempre a la misma despensa y no a otros negocios más alejados. Veremos qué pasa este verano, creo que es otro año difícil el que nos espera, y encima eleccionario”.

“Mi recomendación, si pueden viajar al exterior, es que lo hagan con dólares. Para usar moneda extranjera, me parece que el blue sigue siendo hoy más económico que el dólar tarjeta”, sintetizó.