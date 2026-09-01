Cristina saludó a la militancia que se reunió a cuatro años del intento de asesinato

A cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, militantes peronistas se concentraron este martes frente al edificio de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Máximo Kirchner fue el único orador del acto organizado por el Partido Justicialista y, antes de comenzar su discurso, transmitió un mensaje de su madre: “Un abrazo grande, que sean fuertes y gracias por estar hoy acá”. Al finalizar la convocatoria, Cristina salió al balcón y saludó a los presentes.

Durante su intervención, el diputado agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde el ataque del 1 de septiembre de 2022 y cuestionó con dureza el accionar del Poder Judicial. Según sostuvo, antes del atentado existió “un hostigamiento permanente” contra la entonces vicepresidenta y acusó a sectores judiciales de haber generado un clima adverso.

Kirchner también comparó el tratamiento judicial de su madre con el recibido por el expresidente Fernando de la Rúa y cuestionó que Cristina continúe bajo arresto domiciliario. “Todos los días disciplinadamente hace gimnasia, lee todo, estudia, se prepara”, señaló al describir su rutina.

El discurso incluyó además críticas a la situación económica. El dirigente mencionó las dificultades de familias para pagar servicios, la falta de perspectivas entre los jóvenes y defendió políticas implementadas durante los gobiernos kirchneristas, entre ellas la Asignación Universal por Hijo.

Durante el encuentro también se difundió un documento firmado por distintas fuerzas políticas en reclamo de justicia por el atentado y con una advertencia sobre los riesgos de la violencia política en el país. El gobernador bonaerense Axel Kicillof no participó de la organización ni estuvo presente.

Con información de Infobae