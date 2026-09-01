Amo Viajar
Esteros del iberá: una escapada entre safaris, naturaleza y fauna silvestre
A 50 kilómetros de Mercedes, Corrientes, Iberá Lodge propone una experiencia de inmersión en uno de los grandes humedales argentinos, con navegación, trekking, gastronomía regional y contacto directo con la naturaleza.
Los Esteros del Iberá son uno de los grandes destinos de naturaleza de la Argentina. En Amo Viajar conversamos con Marcela Ifran, socia de Iberá Lodge, para conocer cómo es alojarse en plena naturaleza correntina y qué actividades pueden realizarse durante una estadía.
El proyecto nació hace aproximadamente 20 años, luego de que uno de sus socios viajara por África y descubriera el potencial que tenía Corrientes para desarrollar una experiencia turística vinculada con la observación de fauna.
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