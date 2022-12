Desvalijaron a un trabajador mientras circulaba por El Guanaco

Un trabajador puntaltense fue desvalijado anoche mientras circulaba por la zona de El Guanaco. En pocos segundos, un delincuente se apoderó de un bolso con herramientas que el damnificado llevaba en la caja de su camioneta. El hecho ocurrió en un sector con escasa iluminación en circunstancias que Ramiro Narváez redujo la velocidad por la presencia de camiones, situación que suele ser una constante en el lugar.

“Escuché un golpe en la camioneta y vi alguien que salía corriendo. Yo había escuchado de situaciones parecidas a esta, pero no puedo creer lo que me pasó”, expresó Narváez a la redacción de La Brújula 24.

“Soy instructor de artes marciales. No tengo miedo de parar, pero el amigo con el que estaba hablando con el manos libres me dijo: ‘salí de ahí antes de que te limpien’. Paré en una garita que está más adelante, donde había luz, pero no pude hacer nada para recuperar el bolso”, indicó.

Narváez, quien trabaja como sonidista/dee jay e instalador de cámaras de seguridad, confirmó el robo de más de 100 herramientas por un monto total estimado de 800.000 pesos.

Algunos de los elementos sustraídos son: tester digital, pinza amperiometrica UniT, detector de cañerías Bosch Dtect 120, tester de cables de audio, atornillador Bosch Go 1, atornillador Bosch Go2, medidor de distancias láser UniT LM100, y cinturón portaherramientas Toolmen T200 T35.