Un puntaltense fue el piloto del helicóptero que trasladó a la Selección

Daniel Barzola, es puntaltense, piloto de la Prefectura Naval Argentina hace 20 años, y fue uno de los encargados de trasladar en helicóptero a los futbolistas de la selección, desde la caravana de festejos, instalaciones de la Policía Federal, hasta el predio de AFA, luego de que el micro que los trasladaba no pudiera seguir su trayecto.

“Me llamaron justo cuando estaba entrando a mi casa, porque ya se había terminado mi turno de guardia. Mi compañero se comunicó y me dijo ‘¿Daniel dónde estás? .Tenemos que salir con dos helicópteros’. Me imaginé que había pasado algo grave en un barco en el mar, o algo por el estilo. Le pregunté qué pasó y me dice un poco en broma, un poco enserio, ‘tenemos que rescatar a los jugadores de la Selección'”.

Daniel, quien vivió hasta los 21 años en el Barrio Nueva Bahía Blanca, en Punta Alta, contó que junto a episodios vinculados al rescate de personas, lo ocurrido con los jugadores será un recuerdo para toda la vida.

En el helicóptero que tripulaba subieron, Nicolás Tagliafico, Franco Armani, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel, y del cuerpo técnico, Roberto Ayala.

“Hicimos un recorrido a modo de vuelta olímpica, a unos 150 metros, pasamos por la zona del obelisco y ahí se dieron cuenta que iba a ser imposible llegar hasta ahí. Ellos saludaban y se emocionaban”, comentó.

Al ser consultado sobre el comportamiento como tripulantes de los jugadores, Barzola indicó que “al haberles entregado los auriculares pudimos escuchar parte de los diálogos, estaban muy emocionados y querían estar con la gente ahí abajo. Cantaron un rato, fueron muy respetuosos.”

“Fue un honor muy grande, fueron muy generosos, me permitieron sacar fotos y Montiel me dejó tocar la medalla del triunfo”, dijo.

Fuente: El Rosalenio