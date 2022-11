“Estamos viviendo momentos difíciles, pero esperamos que vengan cosas mejores”

Diego Iseppi es un médico pediatra bahiense que habitualmente se desempeña en el Hospital Penna. Y esta mañana habló con el equipo del programa “Una buena razón”, emitido por La Brújula 24.

Las reflexiones de un profesional, apasionado por su trabajo, a pesar de la fuerte crisis hospitalaria que se siente con cada vez más fuerza no solamente en Bahía Blanca, sino a nivel mundial.

“La vida te va llevando, de chico soñaba con ser pediatra y te vas metiendo en algo que es totalmente desconocido con respeto a lo que se vive a diario. Ayer justamente hablaba con estudiantes y les contaba lo bonita que es la especialidad”, dijo. Y agregó: “Nosotros tenemos la oportunidad de estar en contacto con chicos y sus familias durante muchos años. Somos afortunados”.

“Te llena, y más hoy que han pasado muchos años y sigo haciendo guardias. Te vas cruzando con personas que atendías de bebés y ahora toca verlos de otro lugar y te recuerdan cosas que con el tiempo se van perdiendo en el registro, parece mentira”, consideró.

Hospital Penna

“En cada guardia no sabés con qué te vas a encontrar. Uno trata de dar lo mejor junto con los compañeros. Pero es difícil, estamos atravesando lo posterior a la pandemia, y ya veníamos con distintas problemáticas. Ahora no se sabe dónde va a terminar todo, pero uno se trata de enfocar en cada situación en particular y dar lo mejor posible”.

“Uno tiene que tener vocación, sino hay que pasar a un costado. Nos toca vivir cosas muy fuertes, pero eso tiene que acompañarlo la gente que está arriba nuestro. Se viven cosas complejas, no solo en una guardia o internación, es constante”.

“Hoy uno tiene mucho más expresión, hay momentos que son terriblemente difíciles como el que atravesamos ahora, pero esperamos que vengan cosas buenas”.

Falta de médicos de guardia

“No solo pasa con pediatría, clínica y especialidades básicas. Va cambiando, hay generaciones nuevas hoy. Yo me fui a estudiar a La Plata porque acá no estaba la carrera. Acá están desde el primer día en un hospital, antes era a partir de cuarto año. Y después es como todo, hay personas que eligen otras especialidades. Si no te gusta meterte, contener, no hay que elegir pediatría. Es muy difícil hablar de un motivo en particular”.