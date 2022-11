La columna de la Ubfal: La Nación+ se aseguró a Luis Novaresio para 2023

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que se conozcan los nominados y la espontánea, lo que le garantizó a Gran Hermano alcanzar otro elevado índice de audiencia en el prime-time del miércoles.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Por estas horas quedó confirmada la presencia de Luis Novaresio como figura 2023 de La Nación +, después de que el periodista y conductor haya firmado su nuevo contrato con la empresa periodística. Así, Luis seguirá al frente de la tira diaria de las mañanas, de 10 a 13, con Buen Día Nación y a la medianoche con sus entrevistas mano a mano. Novaresio es un gran reconocido por APTRA para sus premios Martín Fierro y hasta tuvo su estatuilla de Oro por su labor radial en su momento, considerado entre los mejores profesionales en su estilo. Hace unos días hubo rumores de desmembramiento de la señal de La Nación, al ser tentados tanto Juan Cruz Ávila como Luis Majul por el Grupo América, pero ambos arreglaron y recontrataron con ese canal de noticias que va reafirmando su elenco 2023, al que sumamos ahora en primicia, la confirmación de la continuidad de Luis”.

“Belu Lucius avisó que la echaron y le comunicaron la decisión un día antes, sintiéndose movida como una pieza de ajedrez. Con cierta ironía se lo contó a sus seguidores hablando del programa de Luzu donde compartía espacio con Grego Rosello, pero según informaron en el streaming ella se pidió muchas vacaciones y no podía seguir en el verano y no podía haber continuidad. El programa de Grego es producción de Luisito Cella y recién comenzó en el espacio de Youtube en agosto pasado, para ir creciendo en público con el paso de las semanas. El reemplazo de Belu ya está decidido y será Manu Viale, para sumarse a Agus Franzoni y Tuli Acosta en Red Flag. Belu informó el pasado 24 de octubre que se iba. Todo raro”.

“Este miércoles Paramount y Telefe reunieron auspiciantes para anunciar su programación del año entrante y entre las novedades presentadas se conoció la noticia de que pondrá en pantalla uno de los programas de talentos consagrado en muchos países. Se trata de formato de Got Talent de donde salieron muchas figuras hoy conocidas en el mundo de la música, que por primera vez llegará a la televisión argentina, por Telefe, conducido por Lizy Tagliani. Natalia Oreiro ya conduce en su país, Uruguay, la segunda temporada de este big show donde tuvo como jurados invitados. entre otros. a Facundo Arana y a Flor de la V. Got Talent es una propuesta abierta no sólo a cantantes, sino a todo tipo de talentos artísticos y de destrezas y es un éxito internacional probado. Telefé también adelantó que hará una nueva edición de MasterChef federal, y presentará dos nuevos realitys: Survivor y The Challenge conducido por Marley. Y hacia fin de año habría otro Gran Hermano”.