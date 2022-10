Una experta detalla la situación del narcotráfico en Argentina

“Estamos muy lejos de México en cuanto a la situación del narcotráfico”, aseguró Carolina Sampó, especialista en el tema y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata.

No obstante, la especialista detalló que “hay una evolución en los últimos años con un crecimiento del mercado interno y de incautaciones” y una muestra de ellos fue el reciente hallazgo en la ría de Bahía de bolsos con cocaína.

“Una respuesta (a la aparición de esos bolsos) puede tener que ver con utilizar métodos de distracción para que salgan cosas por otro lugar en mayor cantidad o más redituables. Muchas de las incautaciones son por datos que aparecen de algún lado, hay cierta inteligencia criminal, pero se depende de esos datos que no son desinteresados y siempre queda la duda de si no está vinculado a tratar de ocultar lo que pasa en otro espacio, no lejano”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Por otro lado, Sampó, quien también es investigadora del Conicet, señaló que Argentina tiene “una frontera muy porosa con un país productor que es Bolivia, con países de acopio como Paraguay”; y que a eso se une la impunidad.

“Sucede (el tráfico de droga por puertos y fronteras) porque existe la impunidad, cuando más desarrollados están estos sistemas a partir de los cuales se mueve y se saca la droga, más impunes se sienten los vinculados, se sienten intocables y mientras más intocables se sienten comienzan a cometer errores”, afirmó.

Mirá el video completo acá: