El DT de Gimnasia aseguró que el club “no tiene la culpa” de los graves incidentes

Después de los incidentes de este jueves por la noche que empañaron el fútbol argentino, Néstor Pipo Gorosito, entrenador de Gimnasia, habló en F90, el ciclo de ESPN, e hizo un análisis de lo que vivió en El Bosque ante Boca Juniors, duelo del cual se disputaron apenas nueve minutos, momento en el que una nube de gas lacrimógeno invadió las tribunas y el terreno de juego.

El técnico del Lobo se mostró muy crítico del accionar de la Policía, que utilizó gases y balas de goma en las inmediaciones de la cancha contra hinchas, muchos de ellos con entrada, que intentaba ingresar cuando se habían cerrado las puertas del recinto porque la capacidad de las populares estaba colmada.

“Si yo quiero entrar a la cancha me paran a 300 metros para entrar. ¿Por qué se armó el lío a 10 metros?”, se preguntó Pipo, quien responsabilizó de lo sucedido al operativo: “Si yo contrato a la Policía, tiene que hacer su trabajo, sino ¿para qué le pago? Ellos te dicen, ‘Para este partido 500 (efectivos)’, y por ahí jugás contra Patronato que tiene cero rivalidad con Gimnasia y por ahí tenés que pagar 300 o 400 policías. ¿Para qué? Si es para que no pasen estas cosas, me parece espectacular, pero cuando pasan, ¿para qué se les paga?”.

La bronca de Gorosito está relacionada a la posibilidad de que Gimnasia reciba una sanción por los incidentes que dejaron un muerto, César Regueiro, de 56 años: “¿Por qué tenemos que jugar con Boca en cancha neutral y sin gente si el lío fue afuera?”, e insistió: “Qué culpa tiene Gimnasia en esto si fue un lío que se arma afuera. ¿Qué hicimos nosotros para que nos sancionen la cancha con algo que paso afuera de la cancha y no adentro?”.

Ante este panorama, propuso que la Polícia deje de hacerse cargo de los operativos si, cuando estos fallan, los clubes son los sancionados: “Que dejen a los clubes contratar seguridad privada para eso y que cada uno se haga cargo de lo que pasa en su casa”.

Fuente: Infobae