“Si ganamos, las escuelas estarán siempre abiertas”

El ex Ministro de Educación de la Argentina y actual Diputado Nacional, Alejandro Finocchiaro, pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24. Y habló de todo.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, primero se refirió a la campaña “los chicos en las aulas”, con la que busca declarar a la educación como Servicio Público Esencial.

“Para que le gente entienda lo que está pasando hay que decir que Suteba es Ctera, es Baradel. Y que hoy no hay clases en un montón de escuelas de la Provincia. Anteayer, un grupo terrorista pseudomapuche baleó a las fuerzas federales en el sur y prendió fuego el lugar en el que estaban. Tenemos la 9 de Julio cortada por acampe y escuelas tomadas”, enumeró el legislador.

Y dijo en esa misma línea que “lo que necesita la Argentina es orden, no puede ser que gente que quiere trabajar no pueda, como con las fábricas de neumáticos, que tienen un conflicto salarial, está claro, pero eso debe ser arreglado en paritarias o en la justicia, pero no así. Hoy no hay neumáticos y las automotrices tienen que parar su producción”.

“Cuando eso pasa, el problema no es del señor Ford o del señor Chevrolet, el problema es del trabajador al que van a suspender porque no tiene trabajo. Cuando este gobierno habla de empresarios neoliberales, está hablando de un señor que tiene un taller con 6 empleados, de una fábrica de cajas de cambio que tiene un componente importado y no tiene cupo, por eso tiene que buscar para poder importar y seguir dando trabajo. Eso es lo que hay que ordenar”, consideró Finocchiaro.

Además, señaló el Diputado, “se ordena haciendo las cosas bien y rápido. Argentina no tiene más lugar para el error. Hay algunas leyes que cuando nosotros ganemos, si nos acompaña la ciudadanía como creemos, tenemos que implementarlas de inmediato”.

“Creo que vamos a tener mayoría en ambas Cámaras o que vamos a estar muy cerca”.

“Tenemos que modificar las leyes laborales para incentivar al empleador y que pueda dar trabajo pagando sueldos razonables, pero sin que piense que no puede porque a los dos meses va a tener un juicio de 4 millones de pesos”.

“Hay que bajar los impuestos a pequeñas y medianas empresas. Hoy cuando uno va a una Pyme, el dueño te dice que evade muchos impuestos porque no es rentable. Hay que ir a una nueva ley de coparticipación federal”.

“Larreta acaba de denunciar penalmente a los padres de los chicos que están tomando escuelas. Eso no es chiste, ahora están empezando a levantar el acampe en el Mariano Acosta. Un colegio de gestión estatal lo pagamos todos los ciudadanos, hay otros canales para dialogar que no son esos”.

“El Estado de derecho, con la Constitución, tiene que usar su capacidad represiva. Esa palabra tiene una carga negativa horrorosa, aunque cuando se cuestiona la soberanía de la Argentina en el sur hay que intervenir, con las leyes y los jueces de la democracia”.

“Cuando se hace un piquete hay que usar las fuerzas de seguridad. Yo no digo que Baradel no hará más paros si ganamos, pero le va a costar más. Este proyecto que presentamos con Ritondo, que posiblemente estamos viendo de aprobarlo ahora, cuando seamos gobierno es muy factible que se haga.

“En nuestro gobierno las escuelas van a estar abiertas, aunque sea una guardia mínima”

“De hecho el mismo día que se entrega la planificación del año, se entrega un esquema de guardias mínimas, para con eso dar clase como se pueda. Lo que vamos a empezar a poner en debate es si una persona como Baradel puede hacer que un sistema educativo tenga 30 paros en un año”.

“Hoy la gente comenzó a entender quién es Roberto Baradel, se abre una ventana de oportunidad, las familias han vuelto a la escuela y se han dado cuenta de la importancia que tiene esto. La sociedad va a poder ver quién vota a favor y quién en contra de todas estas cuestiones”.

“Nosotros no prohibimos el derecho a huelga, lo que promovemos es que se mantenga la escuela abierta. Lo mismo pasa con los médicos, porque urgencias o guardias siempre tiene un médico, a pesar de algún paro”.

“Yo no tengo ninguna cuestión personal con Baradel, la cuestión es contra ideas que atrasan dos siglos, que no permiten que nuestro sistema educativo pueda avanzar. Es contra la idea de Ctera de adoctrinar en nuestros colegios para que impere una sola idea en nuestro país. Cualquier docente de Bahía Blanca, que posiblemente no quiera dar su identidad por temor a represalia, lo puede decir”.

“Es un discurso bien elaborado que tiene como eje estar en contra del liberalismo, es sistemático. Por ejemplo, ni bien nos fuimos nosotros Ctera se preocupó en nombrar a los delegados regionales”.

“Esto pasa todos los días, por eso es muy importante que se involucre toda la sociedad. La gente me para en la calle y me dicen que están adoctrinando a su hijo en la escuela. Yo les digo que vayan a hablar con la docente o con la directora. Cuando aparecen 5 o 6 padres con lo mismo, la escuela se empieza a ordenar”.

“Seguimos trabajando mucho para que la provincia tenga un gobernador como Cristian –Ritondo-. Estamos muy convencidos de eso y del equipo que estamos armando. Yo no se si hubo desde el 83 hasta ahora un ministro de Seguridad que haya estado los 4 años como estuvo él. Se ocupó, hizo un trabajo enorme en la lucha contra el narcotráfico, recorrió la provincia de punta a punta, tiene carácter”.

“Son todos buenos candidatos en nuestro espacio, pero yo creo que Ritondo es el mejor. Mauricio también entendió que la provincia necesita a alguien con el carácter como el de Cristian para gobernarla, porque no es fácil. Hace falta alguien que la conozca, que la quiera”.