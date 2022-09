“Era un tipo tocado por Dios”, contó el amigo bahiense de Carlitos Balá

“Un dolor inmenso en el alma”. Con esa frase se presentó en LA BRÚJULA 24 Esteban Kiefl, un bahiense que se define como amigo del recientemente fallecido Carlitos Balá.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, contó que conoció al popular artista en el año 1989, en el Teatro Don Bosco. Luego, se gestaría un vínculo que según cuenta, “era muy cercano”.

“Conozco a su querida y hermosa familia, Marta, Laura, Martín. Fue un placer haber conocido a este hombre de corazón gigante. Él tenía una premisa, siempre me decía que lo que él más amaba era hacer feliz a la gente y sacarle una sonrisa a un niño. A partir de ahí uno saca conclusiones de la calidad de persona que era”, refirió con emoción.

Y agregó: “Hemos compartido charlas, algún café, una comida. Siempre había un lugar, él se hacía un espacio para encontrarnos y disfrutar un momento”.

Respecto de la personalidad del actor y comediante, dijo que “era como un chico grande, no tenía maldad. De repente se iba a visitar enfermos a un hospital, colaboró mucho en silencio, ha trabajado gratis para muchas instituciones. Era una persona muy empática”.

“Yo iba a Capital y él me invitaba, me daba las entradas gratis, eternamente agradecido por todo. Un día recuerdo, en enero del 2005, lo volví a ver después de algún tiempo y nos pusimos a conversar, siempre me llamaba para mis cumpleaños, a mi familia, era un dulce total, un tipo tocado por Dios”.