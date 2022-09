“La Justicia debería actuar de oficio y encerrar a Carlaván”

El “caso Carlaván” sin lugar a dudas sigue estando en boca de todos. Y no es para menos. El empresario bahiense denunciado por el Municipio a raíz de los incontables hechos de tránsito que lo tienen como protagonista mantiene en vilo a toda la ciudad.

Al respecto, esta mañana el móvil de La Brújula 24 se acercó al Concejo Deliberante para pedirles una reflexión sobre lo ocurrido a varios concejales, tanto del oficialismo como también de la oposición.

Primero, Juan Martín Barrionuevo, de Avanza Libertad, dijo que deberían encerrar al dueño de Droguería Sur. “Creo que la justicia debe actuar, por oficio o hacerle alguna denuncia, para poder controlarlo de otra manera”.

“-A Carlaván– no le interesan los valores de las multas ni no tener el carnet. Por eso creo que hay que subir un escalón, este señor es peligroso tanto para él como para terceros y la Justicia debería actuar, no sé si para encerrarlo o ver como se lo trata”, apuntó.

Jouglard, Rosenfeld y Barrionuevo dieron su punto de vista en La Brújula 24.

Adrián Jouglard, de Juntos, aseveró por su parte que “creo que lo que se hizo ahora, que es la denuncia, porque ya se le retuvo el carnet, que es el mecanismo administrativo por el cual no puede seguir manejando y él la incumple. Tiene que decidir la justicia penal porque está cometiendo un delito”.

Por último, el edil Pablo Rosenfeld, del Frente de Todos, manifestó que “se hizo lo que correspondía, una denuncia penal. Carlaván no está habilitado para conducir y eso está claro, pero evidentemente está infringiendo la ley y creo que lo que se hizo es correcto”.

“Me asombra el nivel de ignorancia”

El fiscal Christian Long cuestionó los dichos de los concejales. El profesional resaltó que “es asombroso el nivel de desconocimiento, de ignorancia, la verdad que me asombra porque repiten como locos. ¿Qué hacemos?, ¿inventamos un delito?. Salen de la media del ciudadano común, ellos deberían conocer mínimamente de que se trata el Estado de Derecho, o bien el principio de inocencia. Hubiera sido preferible que hagan silencio”.