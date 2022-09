Juntan dinero para viajar con su nena de 20 meses para hacerle estudios en Buenos Aires

La familia de Génesis, una nena de casi dos años, está luchando por encontrar un diagnóstico preciso y un tratamiento que detenga sus convulsiones y una serie de alergia que hasta ahora en Bahía Blanca no han podido controlar. Por eso requiere acudir a Buenos Aires para que otros expertos la evalúen.

Luego de una larga lucha para lograr la derivación, sus padres, ambos sin un empleo actualmente, están juntando el dinero que necesitan para la estadía de los días que estarán yendo a los hospitales de niños Dr. Ricardo Gutiérrez y Sor María Ludovica (La Plata).

“Pudimos resolver los turnos. Tenemos que costear alojamiento”, dijo a La Brújula 24, Azul, la madre de Génesis quien está difundiendo el CVU de su cuenta para recibir la ayuda que requieren.

El 24 de este mes deben salir para Buenos Aires, y aunque hasta el 29 estarán en el departamento de un familiar, de allí en adelante no tienen todavía un lugar que puedan pagar, a lo que se suma que no saben cuántos días estarán o si tendrán que ir y venir a Bahía.

“Llame a Casa Garrahan, pero me dijeron que como la voy atender en Ludovica y Gutiérrez, no me corresponde”, detalló Azul sobre un pedido de ayuda que hizo al hospital de niños bonaerense.

La madre de Génesis explicó que la nena será atendida por un equipo de alergistas de alta complejidad, neurólogo, gastroenterólogo, nutricionista, inmunológo, genetistas y una dermatóloga.

A los 12 meses Génesis dejó de crecer y de aumentar de peso. Un par de meses después comenzó con alergias severas a los alimentos y luego convulsiones constantes, a pesar de estar medicada.

Desde los hospitales Penna y Municipal, la derivaron entonces a estos centros médicos de alta complejidad para dar con un tratamiento que la ayude a mejorar su situación de salud.

“No puede comer nada, ni enfermarse, porque le da alergias y los estudios que le hicieron en Bahía son los básicos y no sirven para llegar a un diagnóstico, ya que puede ser algo genético o no”, comentó Azul y agregó que ahora con 20 meses de edad, peso lo mismo que cuando tenía cinco.

El CVU para colaborar es 0000003100059857231035 (Alias: azulvm) a nombre de Azul Lucastegui