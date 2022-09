Argentina cayó en la serie ante Croacia y quedó afuera de la Copa Davis

La ilusión de Argentina en la Copa Davis llegó a su punto final: el equipo que comanda Guillermo Coria perdió la serie ante Croacia tras caer en los dos primeros singles y se quedó sin chances de acceder a las finales que se desarrollarán entre el 22 y el 27 de noviembre en Málaga. El saldo negativo se completó con las derrotas ante Suecia (2-1) y el local, Italia (2-1).

El combinado albiceleste debía imponerse sobre los croatas para luego esperar el duelo de italianos ante suecos del domingo para saber si tenían una chance de seguir en carrera. Sin embargo, no pudo hacer pie: Sebastián Báez cedió el primer singles ante Borna Gojo con un 6-1. 3-6 y 6-3. Luego, Francisco Cerúndolo tampoco pudo hacer pie ante Borna Coric (6-4 y 7-6 (6)).

Si bien todavía queda pendiente el dobles entre Máximo González-Horacio Zeballos y Nikola Mektic-Mate Pavic, los de Coria se quedaron sin oportunidades.

No fue el mejor partido para Báez. En el Unipol Arena de Bologna, sede de disputa del grupo A de la fase final de la Davis, el tenista argentino no pudo resistir la potencia del croata, que se quedó con el primer set por un contundente 6-1 luego de 25 minutos de acción. En la segunda manga, el oriundo de Buenos Aires logró recuperarse para igualar el marcador (6-3) tras quebrar en el octavo game del set, lo que le permitió sacar ventaja. Ya en el tercero y definitivo, Gojo volvió a mostrar su poderío en el servicio y no tuvo oposición para ganar el parcial (6-3) y quedarse con el primer triunfo de la serie.

Después de esa primera derrota, el equipo argentino quedó contra las cuerdas. Debía esperar un triunfo de Cerúndolo ante Coric y que el dobles también sume su tercera victoria en lo que va de la zona para llegar con aspiraciones al domingo. Al igual que ocurrió contra los italianos, Guillermo Coria sorprendió y decidió prescindir de Diego Schwartzman para el mano a mano entre los singlistas 1. Sin embargo, Fran no pudo contra su contrincante.

Cerúndolo volvió a tener otra gran actuación como lo había hecho el día previo ante Italia, pero el cansancio terminó pesando. Levantó un match point durante el tiebreak, tuvo pasajes de gran juego y sin embargo se quedó con las manos vacías con un sabor de cierta injusticia a juzgar por el nivel que mostró en ambas presentaciones.

