Lorenzo Natali aclaró por qué no estuvo en la reunión de lucha contra el narcotráfico

El diputado provincial por Juntos, Lorenzo Natali, contó en La Brújula 24 cuál fue el motivo de su ausencia durante la importante reunión efectuada días atrás, de la que participaron todas las autoridades locales, vinculada a la lucha contra el avance del narcotráfico.

En diálogo con este medio, dijo que “hubo una superposición de actividades, el lunes anterior tenía pactada una reunión, después de muchas tratativas y gestiones, con la gente de la Dirección de Vialidad Provincial de Bahía Blanca, concretamente con su titular Juan José Aparicio, para hablar de las muchas problemáticas que tenemos con la rutas en la ciudad”.

Y siguió: “Sucede que me dieron la reunión para ese día, pero luego de lo que pasó el jueves previo con la Vicepresidenta Cristina Fernández –el intento de magnicidio-, en Diputados se decidió una sesión imprevista para ese mismo lunes para denostar esos hechos. Por esa razón me disculpe con las autoridades de Vialidad”.

En ese sentido, el ex locutor y presentador sostuvo que “esa reunión se pospuso para el lunes siguiente, mismo día que en la Cámara Federal de Apelaciones, por eso cuando el doctor –Pablo– Candisano Mera me convocó le dije lo que había ocurrido con mi agenda. De hecho, después estuve conversando con él y me señaló que estaba muy satisfecho con el resultado de la misma”.

“El viernes nos vamos a tomar un café, tenemos muy buena relación con el doctor, y ya me adelantó que estoy convocado para la próxima que se hará en la segunda quincena de octubre”, aseveró.