Qué beneficios le aporta a la salud el consumo del chocolate amargo

El 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate, fecha que se estableció en 1995.

La festividad surgió en Francia en 1995 en homenaje al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, en 1916, autor de “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, novela que Tim Burton llevó al cine con Johnny Depp como protagonista. Rápidamente obtuvo el consentimiento de Estados Unidos, dado que también ese día, pero de 1857, nació Milton S. Hershey, fundador y dueño de “The Hershey Chocolate Company”, una de las empresas más grandes dedicadas a la producción chocolatera.

El Día del Chocolate también se celebra el 7 de julio debido a que la Academia del Chocolate y la Confitería, con sede en Francia, estableció junto con la Organización Internacional de los Productores de Cacao conmemorar al chocolate junto al Día Mundial del Cacao: el 7 de julio, que hace referencia a la llegada del cacao desde América a Europa en 1550.

Cada vez son más los estudios científicos que demuestran que el consumo de chocolate amargo otorga diversos beneficios para la salud en general. A continuación, algunos de ellos:

El consumo de cacao puede reducir eventos cardiovasculares importantes debido a que su composición se destaca por su elevada concentración de polifenoles, principalmente flavonoides, según un estudio publicado en marzo del 2022 en la revista The American Journal of Clinical Nutrition.

Consumir chocolate amargo puede levantarnos el ánimo. Según un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry, los adultos sanos que consumen chocolate negro con 85% de cacao son más felices en comparación a los que comen chocolate con menos o nada de cacao.

Los especialistas también aseguran que el chocolate amargo ayuda a mantener el colesterol controlado, ya que el chocolate con un alto contenido de cacao tiene una cantidad importante de fibra soluble.

Ayuda a evitar deterioro cognitivo. Un estudio longitudinal realizado por la Universidad Mayne-Syracuse a través de cuatro décadas, descubrió que las personas con consumo frecuente de chocolate lograron un mejor desempeño en las pruebas de cerebro.

Aumenta la disponibilidad de oxígeno durante el entrenamiento físico, según hallazgos publicados en el The Journal of the International Society of Sports Nutrition. Los investigadores que estudiaron a un grupo de ciclistas descubrieron que los deportistas “después de comer chocolate negro, utilizaron menos oxígeno cuando pedalearon a un ritmo moderado y también cubrieron más distancia en una prueba de tiempo de dos minutos”.

Fuente: Página 12