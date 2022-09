La gran estafa: el hijo de un millonario que fue robado por su familia

Comenzó a desarrollarse en Bahía Blanca el juicio contra Eugenio Valentín Herro, Gustavo Adolfo Herro, Juan Alberto Marini, Enrique Mario Pérez Ronda, María Josefa Rodríguez y Hugo Osvaldo Adobatti por el delito de estafa en perjuicio de Maximiliano Rodríguez Labastía, quien declaró este martes.

Cabe recordar que según la causa, a partir del día 25 de julio de 2005, fecha en la en que se produjo el homicidio de Adolfo José Luis Herro, varias personas realizaron mediante ardid y engaño un conjunto de maniobras tendientes a desapoderar de toda la herencia a Rodríguez Labastía, quien correspondería legítimamente como hijo y único y universal heredero del fallecido Herro.

A raíz de ese proceder Rodríguez Labastía se vio impedido de acceder al patrimonio que por derecho le correspondía. Esas maniobras estaban vinculadas con presentarse en el domicilio de la persona asesinada y apoderarse, en connivencia con otros partícipes, de la totalidad de una importante y costosísima colección de armas, cuchillos, vitrinas y muebles exhibidores que tenía Herro, trasladarlas a Bahía, registrarlas nombre de uno de ellos y venderlas.

También se les endilga haber vendido dos propiedades, una en la ciudad de La Plata y otra en Cariló, a un precio irrisorio en beneficio de los acusados para luego venderlas a terceras personas.

De la propia investigación se desprende que los acusados llevaron a cabo un plan para disponer los más rápido posible de todos los bienes del fallecido Herro para excluir de los beneficios económicos a su hijo, quien había conocido al hombre pocos meses antes de su muerte por ser fruto de una relación extra-matrimonial, y quien inició la acción de filiación luego de su fallecimiento. “Es duro volver a escucharlo, pero es todo cierto. Ir refregando esto cada tantos años es muy difícil. Tengo 37 y esto arrancó a los 20, me parece demasiado tiempo”, consideró Rodríguez Labastía en conversación con La Brújula 24.

Y agregó, respecto del poco vínculo que mantuvo a lo largo de los años con los medios en general: “No me saco fotos con mis amigos, no tengo un perfil público, no me gusta. No hay fotos mías en redes sociales, salvo que hayan subido sin mi autorización”.

“Hubo muchas partes en las que se pudo poner un corte a todo esto, porque no es que surge después de que vendieron todo. Siempre se pudo poner un corte desde lo judicial y no pasó”, explicó.

Respecto de su historia persona, Labastía indicó que “yo era un hijo no reconocido hasta seis meses antes del crimen. Siempre lo supe, lo que pasa es no es el deber de un hijo ir a buscar al padre. Yo lo supe siempre, la familia por parte de mi padre también, incluso el hermano de él, el primo, vivían todos a una cuadra de mi casa. Yo tengo relación con Olga Herro. La historia se sabía, pero cuando de golpe ve plata hay gente que no tiene escrúpulos. Pasó eso”.

“Después de toda esa situación terminé viajando yo a La Plata, lo conocí y seguimos en contacto. Incluso, estaba almorzando con él cuando le ofrecieron una casa de Cariló. No estaba convencido al principio de comprarla, aunque le terminó gustando el lugar. Bien específico el trabajo que tenía no lo puedo decir porque no lo se. Él estuvo en la política, trabajó en Ministerios. El patrimonio era importante, por lo menos para la gente común como yo, lo era”, manifestó.

El asesinato y el juicio por filiación

“Me tocó estar en el sepelio. Todo lo del juicio arranca por el comentario del hermano que dijo que mi papá no tenía hijos y eso no me pareció correcto. Fue antes del velorio y no me gustó. Si me preguntan hoy si lo hubiese vuelto a hacer no lo sé, en ese momento uno cree un poco más en la justicia”, expuso con indignación.

Y añadió: “Era toda gente que sabía, que charlaba conmigo, yo tenía relación con las hijas. No llegamos ni a ir por las buenas ni las malas, ni bien pasó lo que pasó entraron al departamento y se llevaron lo que pudieron. Fue todo muy burdo. Liquidaron todo el patrimonio en muy poco tiempo”. “Fuimos a hablar en ese momento con el juez y como no estaba hecha la filiación en ese momento, no quiso hacer nada”.

El vínculo con María Marta Corrado (estaba casada con el hermano de Herro)

“No tengo relación con ella, no hacía falta que me llame porque yo trabajaba en Fiscalía, tenía que cruzar a lo mejor algún pasillo, nada más. Cualquier persona que hubiese ido al velorio y antes no supiera, ahí se habría dado cuenta. Además, el hermano no hubiera venido a darme un abrazo después de dejar el cajón”, añadió.