Sebastián Bortnik y el desafío de la “Crianza Digital”

Diálogo. Esa parece ser la herramienta clave a utilizar por parte de los adultos en el escenario que presentan los niños y adolescentes sobre el uso de las “pantallas”. Es que obviamente, la responsabilidad de acortar distancias entre los más grandes y el “mundo” digital de los más chicos recae sobre los primeros.

“Una madre me decía a mí no me gusta la tecnología; veo a mis hijas en el sillón con sus tablets y no entiendo qué hacen ni por qué se divierten. Yo le dije: sino entendés, sentáte en el medio y preguntáles”. Este relato simple pero contundente lo comparte Sebastián Bortnik, fundador y ex presidente de la ONG Argentina Cibersegura, especialista en tecnología y seguridad informática, y autor del libro “Guía para la crianza en un mundo digital”

Sebastián nació en Bahía Blanca y desde algunos años se ha convertido en referente al momento de abordar un buen uso de la tecnología. “No me siento cómodo con la idea del amarillismo ni la parálisis que puede generar el miedo, sabiendo que el grooming y la adicción a la tecnología son graves”, comentó hace unos meses en su paso por la ciudad, para luego agregar que “el desafío que se nos presenta es cómo comunicar los temas sin generar temor, pero que despierten preocupación, más allá de que la línea es muy fina”.