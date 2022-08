Turismo Carretera: Pernía aprovechó un recargo a Della Motta y terminó ganando

Leonel Pernía (Torino) se llevó la victoria en la 10ª fecha del Turismo Carretera en Paraná beneficiado por un recargo de 5 segundos que recibió Facundo Della Motta (Dodge), ganador en la pista. Matías Rossi (Toyota) y Mariano Werner (Ford) completaron el podio entrerriano.

La carrera tuvo a Della Motta como el claro dominador. El sanjuanino picó en punta seguido por Valentín Aguirre (Dodge) que superó a Pernía y Rossi, y a lo largo de las 25 vueltas se mantuvo adelante del pelotón.

Sin embargo, en un tramo de la 3ª vuelta, se pasó de largo en el frenaje de la chicana y los comisarios deportivos consideraron que sacó provecho cortando la pista y le aplicaron un recargo de 5 segundos, que recién se hizo efectivo al finalizar la carrera.

De todos modos, el piloto del A&P Competición, que en esa maniobra lejos de beneficiarse se perjudicó porque perdió poco más de 1 segundo de la diferencia que había establecido con Aguirre, siguió al frente de la carrera con el propósito de escaparse en la pista y los relojes. De todos modos nunca logró despegarse del Dodge de Aguirre que en algunos tramos de la Final logró emparejarle la marcha.

Sin embargo, a pocos menos de 2 vueltas para el cierre de la carrera, Aguirre se tiró al costado de la pista por la rotura del impulsor. Esta acción benefició a Pernía, quien había largado en la 2ª posición, y debió contener la presión constante de Werner que había avanzado desde la 6ª posición de largada.

De esta forma, el Tanito, que arrancó la carrera desde el 12º lugar en la tabla de posiciones, no solo se aseguró clasificar a la Copa de Oro sino que, además, lo hizo con la victoria necesaria para quedar habilitado a pelear por el título.

“Con respecto a la sanción, tenía la esperanza de bajar del auto y con mi argumento discutirla. Me encuentro con una situación de pista que, al ser primero, no estaba marcada (sic). Tomé el recaudo de no ganar tiempo en el sector, pero lamentablemente los comisarios no opinaban lo mismo. Respeto su decisión pero no la comparto. Ganamos en pista y 7º lugar en los papeles”.

facundo della motta