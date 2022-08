Concejal de Cambiemos criticó a Manes por no acompañar el pedido de juicio político al Presidente

Facundo Manes fue fuertemente criticado por abstenerse en soledad de firmar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández, el cual era respaldado por todo el conjunto de Juntos por el Cambio y que levantó polvareda en las entrañas de la oposición nacional.

Una de las que levantó la bandera de la disidencia en Bahía Blanca fue la concejal Gisela Caputo, quien en diálogo con LA BRÚJULA 24, explicó la razón por la cual no comparte la decisión del neurocirujano y legislador, luego de los dichos del Presidente sobre el fiscal Diego Luciani y Alberto Nisman.

“No comparto para nada su decisión. Lo que decía en Twitter es que entiendo la necesidad y estoy de acuerdo con evitar la confrontación porque mucho no suma. Trato de que con el Frente de Todos se pueda trabajar en conjunto, pero cuando uno es parte de un bloque se trabaja en equipo y las decisiones se acompañan”, afirmó Caputo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, sostuvo que “la sociedad está en el medio y los vecinos viven situaciones complejas, pero se necesitan límites para evitar atropellos. Lo que dijo el Presidente es de una demencia impresionante. Es una sumatoria de cosas porque sino lo que nos pasa es que somos muy benévolos y nos terminamos olvidando”.

“En la pandemia, con su esposa hizo un cumpleaños mientras el resto de los argentinos estaban angustiados y perdiendo seres queridos. Se llegó a un punto de no retorno, porque al tratar de entender lo inentendible. Alberto Fernández deslizó en un medio que el fiscal Luciani no se suicide y puso en tela de juicio lo de Nisman”, añadió.

Por último, reiteró en que “debemos poner paños fríos. Todos los diputados nacionales del radicalismo firmaron, menos Facundo Manes. La política tiene estas cosas, me molesta cuando le ponen PRO vs. radicalismo, pero en este caso Macri no tiene nada que ver. En su momento destaqué la postura de Manes, por eso esto excede de una cuestión partidaria”.