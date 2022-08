Tinelli desmiente los rumores sobre una supuesta relación con Pampita

Para disfrutar y guardar, llega a LA BRÚJULA 24 una nueva columna de Laura Ubfal. Todo sobre el mundo del espectáculo lo encontrás, como siempre, en “Vive cada día”.

Tinelli desmiente sospechas de Pampita: “No salgo con nadie”

Después de grabar toda la semana de “Canta conmigo ahora”, en la noche de este martes Marcelo Tinelli llegó a Bariloche para pasar unos días de descanso en el sur argentino con sus cinco hijos; Mica, Cande, Fran, Juanita y Lolo y con el Tirri.

Le preguntamos por los “stalkeos” de Pampita en redes, quien habló en “LAM” sobre la posible relación entre el conductor y productor y Wanda Original, una de las participantes del reality quien bromeó con Tinelli y su perfume y la respuesta fue contundente: “no estoy saliendo con nadie”. Todo por un “like” del conductor a la participante.

Marcelo está expectante con la decisión de ElTrece para saber si habrá segunda temporada del “Canta…” que está teniendo buenos números y muy buen share en su horario, cuando Adrián Suar comentó que el programa sigue hasta fin de año, con lo cual se extendería más allá de las 40 emisiones programadas en un principio.

Mientras tanto, eligió el sur argentino para pasar unos días en plena temporada de esquí en familia.

El papá de Benja Vicuña grave y con respirador

Antes de la pandemia, en noviembre del 2019, Juan Pablo Vicuña Parot, el padre de Benjamín Vicuña, entonces de 77 años, estuvo internado en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile, afectado por un ACV.

Y en este lunes Vicuña volvió a cruzar la Cordillera porque su padre está internado nuevamente y en estado delicado, con respirador.

En el 2019 el actor grababa “Inés del alma mía”y tuvo que dejar de lado su trabajo para viajar de urgencia a la ciudad para ver a su padre, con quien no tuvo relación durante muchos años, porque se sabe y él mismo lo ha contado, que no aceptó su decisión de dedicarse a la actuación.

Tiempo después se reencontraron y decidieron olvidar el mal trago: “El reencuentro fue maravilloso, súper emotivo. Porque lo hicimos sin exigirnos, sin cuestionarnos. Como dos hombres de igual a igual. Dos tipos con sus errores y sus miserias, que no pretenden ser más ni menos que el otro. Así nació un vínculo nuevo, como de amistad, de cariño y libertad”.

“No fue fácil para él que yo quisiera ser actor. Luego me di cuenta de que parte de él está en mí y eso me permitió vivir en paz con ese lado mío. Soy socio del teatro Mori, estamos desarrollando una sala de cine en Bellavista, y no me avergüenza decir que tengo un lado de empresario, como mi papá”, declaró en alguna oportunidad Vicuña.

NOTICIA EN DESARROLLO

Con info de Laubfal.com