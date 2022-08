El inesperado piropo de Rocío Marengo a Arturo Vidal

Rocío Marengo ha sido relacionada sentimentalmente con su compañero en “Un Minuto para ganar” Jean Phillipe Cretton. La bailarina argentina, en diálogo con Las Últimas Noticias (LUN), aseguró: “Es muy difícil mi situación porque trabajo con Jean Philippe, pero la Pame es mi amiga”.

Marengo lo dejó más que claro, y explicó que la relacionan porque han trabajado juntos pero dista mucho de mantener un vínculo sentimental con el de su amiga: “¡Jamás, jamás! Con ningún novio de ninguna amiga. No, no hay chance. Es un rumor porque trabajé con él. En las redes sociales se dicen unas cosas”.

Por otra parte, señala Terra, la participante de la recién estrenada temporada de El Discípulo del Chef, también lanzó un inesperado piropo a Arturo Vidal. En el programa culinario de Chilevisión, la argentina tuvo que cocinar con la madre del futbolista, Jacqueline Pardo. “¿Cómo es la tía Jaque como suegra?”, comenzó preguntándole la modelo.

Rocío Marengo y Jean Phillippe Cretton. Fuente: Instagram @marengorocio

E insistió: ¿Tenés algún hijo soltero? Yo me los he cruzado en las discos”. Jaqueline, con tono de madre, contestó: “que ellos se hagan los solteros es otra cosa pero son los dos con compromiso”. Recordemos que Vidal está en pareja con la influencer fitness colombiana, Sonia Isaza. “¿y tú, cómo encuentras a Arturo” le preguntó Jacqueline, y Marengo sorprendió con su cumplido, haciendo hincapié en la diferencia de altura de ambos: “la verdad es que es buen mozo, lo veo alto… No lo conozco personalmente. Imagínate hubiese sido novia de Arturo”. Como si fuera poco, le preguntó a la mujer si la hubiese querido de nuera.

Arturo Vidal y Sonia Isaza. Fuente: Archivo

“Si usted es buena, cariñosa y me quiere, no hay problema”, contestó la mamá de la estrella del Flamengo. “De acá a Brasil, mi amiga Jaque me llega”, cerró la argentina. Por el momento, ni Vidal ni Isaza se han pronunciado al respecto pero se entiende que se trataba de un poco de broma, como es normal en las famosas cocinas de Chilevisión.