Rocío Marengo desmiente rumores que la comprometen: “Jamás haría algo así”

La modelo trasandina y figura de televisión Rocío Marengo descartó de plano haber tenido un affaire o romance con Jean Philippe Cretton, actual novio de Pamela Díaz.

Marengo hizo la revelación en una entrevista con LUN, en la que confirmó que se encuentra distanciada de su eterna amiga Pamela, pero que Jean Philippe no tuvo nada que ver en lo anterior.

“Es muy difícil mi situación porque trabajo con JeanPhi, pero la Pame es mi amiga”, respondió de entrada al citado, medio tras consultarle sobre la distancia que existe entre ambas.

Sobre el rumor del affaire entre ella y Cretton, contestó de forma categórica que: “¡Jamás, jamás! Con ningún novio de ninguna amiga. No, no hay chance. Es un rumor porque trabajé con él. En las redes sociales se dicen unas cosas…”.

¿Por qué la distancia con Pamela Díaz?

Sobre la distancia que tiene actualmente con Pamela Díaz, aseguró que no entiende los motivos, y que es la chilena quien ha decidido alejarse de ella.

“Yo la quiero como el día o más, mi amor por ella crecía cada día, momento que iba conociéndola. La realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo. Le pregunté qué pasó y no me lo sabe decir”, aseguró.

Agregó que “evidentemente algo le pasó. Ella me dice que está todo bien, pero en este viaje a Chile aún no la he visto. Si Pame me llamara ahora, yo salgo corriendo a verla porque la quiero, me divierto. Ella también debe entender que yo vengo de pasar momento duros y quiero estar con gente que quiere estar conmigo. La verdad, no sé lo que habrá pasado”.

Con “momentos duros”, Marengo se refiere a su separación con Eduardo Fort y al fallido tratamiento de fertilidad al que se sometió en junio de este año, el cual no llegó a los resultados esperados.

“Me hubiese gustado que (Pamela Díaz) hubiese estado conmigo porque siempre lo había hecho. Yo fui muy buena amiga. Jamás le hubiese fallado. Yo tengo claro lo que hice y lo que haría por ella”, sostuvo.

