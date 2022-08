El impactante cambio de look de Abel Pintos: ya no es más pelado

Este jueves, Abel Pintos compartió con sus seguidores un video que sorprendió a más de uno. Divertido y a pura carcajada, el artista se mostró con un rotundo cambio de look y les dio a elegir a sus fans si les gustaba o no.

En las imágenes, primero se lo ve serio mirando a la cámara y luego rompe en llanto y risas, reaccionando a su imagen. No es la primera vez que Abel aparece así ya que en su último videoclip protagonizado con la actriz Agustina Cherri, se mostró igual.

“¿Si o no?”, les consultó Abel a sus seguidores haciendo referencia a su cabello, pregunta que cosechó más de 4 mil comentarios y 50 mil reacciones.

Pintos apostó nuevamente a una producción de ficción para el video de su nuevo corte de difusión “Una vez más”. Lo acompañó Agustina Cherri y ambos dan vida a una historia de amor disfuncional.

Cherri interpreta a una mujer que trata de borrar la soledad de su vida al comprar a un “muñeco de compañía”. Abel es la razón que le arranca una sonrisa en su rutina y hasta enciende su pasión, pese a su inexpresiva actitud. Ella asoma nuevamente a su realidad cuando una pareja amiga le anuncia su boda y estalla de bronca contra su compañero que, al parecer, no es tan inanimado como se piensa.

Agustina es puro sentimiento en la trama, Abel sorprendió en su rol y destaca en la producción dirigida por Guido Adler y Lautaro Espósito. El cantautor agradeció a sus fans el buen recibimiento a su nuevo tema.

“Miro el video y me emociono por el viaje que fue realizarlo y producirlo. Escucho la canción y me emociono por todo lo que recorrió para ahora estar donde debe estar: en ustedes. Leo sus mensajes y me emociono porque SIEMPRE AHÍ. Los amo #UnaVezMas #NuevaCancion #NuevoVideo”

