“Tengo el corazón partido, no crie a mis hijos para eso”

Jorge Delgado es el papá de Rodrigo y Mauro, los dos detenidos por el crimen de Agustina Galarza, en el marco del cumpleaños que se celebraba en un domicilio ubicado en Darregueira al 2500 el pasado fin de semana.

Pasadas las 48 horas del crimen, el hombre declaró que “estoy recuperándome de todo esto y muy dolido por esta situación que cometió mi hijo. Estoy dolido por el sufrimiento de esta chica y de la familia por lo que están pasando”.

Luego detalló en diálogo con LA BRÚJULA 24 que “la policía me vino a buscar el domingo y Rodrigo no estaba conmigo. Pero yo lo fui a despertar, le dije que se entregue y ahí cayó el patrullero cuando íbamos por la calle. Le pregunté a mi hijo ‘¿cómo pudiste hacer una cosa así? mataste a una nena’. Nosotros somos gente de bien. Él me respondió que disparó a las paredes”.

“Rodrigo es policía y Mauro es militar. Se dicen miles de cosas pero no sé dónde estaba Mauro. Cuando la policía me avisa por la situación de Rodrigo, yo pensé que me iban a acompañar a buscarlo porque mi hijo vive cerca, pero bueno la policía dio la vuelta. Desde ahí no hablé más con mi hijo, no tuve más contacto”, sostuvo con Germán Sasso en Bahía Hoy.

Además, sobre el comportamiento de su hijo Rodrigo, dijo que “jamás tuvo un episodio violento y todavía no sé qué se le cruzó por la mente para tomar semejante decisión. No sé con qué arma disparó y que yo sepa no tiene problemas de adicciones”.

Por último declaró que “tengo el corazón partido y pido perdón a la familia y nada va a remediar esto, la pérdida de un hijo no tiene un reparo. Yo todavía estoy shockeado”.