“Al país le costará mucho poner un autódromo en condiciones para la Fórmula 1”

El regreso de la Fórmula 1 a Argentina es un tema recurrente que cada cierto tiempo vuelve a estar en agenda por rumores sobre posibles contactos con la máxima categoría.

En entrevista exclusiva con Carburando, el Dr. Jorge Rosales, Presidente del Automóvil Club Argentino, reveló detalles sobre las últimas intenciones para que vuelva la Fórmula 1. Su visión sobre la máxima categoría es parte de una extensa nota que concedió el titular del máximo ente rergulador del automovilismo nacional, en la que también se refirió a la posición de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA), la “grieta” en el automovilismo nacional, la ACTC, el apoyo a los pilotos en el exterior, el Rally Mundial y al funcionamiento del club en su conjunto, entre otros temas.

“Por lo que yo se, hubo acercamientos. Yo no formé parte de esos acercamientos. Cualquiera que represente al ACA, va a la FIA, va al lugar adecuado y quedate tranquilo que habla de la Fórmula 1. El problema es que no vamos si no tenemos la posibilidad cierta de que la carrera se haga. No somos de ir para tirar el título de un diario. Ojalá pueda volver la Fórmula 1, pero el ACA, económicamente no está en condiciones de que vuelva la Fórmula 1 y a Argentina le va a costar mucho poner un autódromo en condiciones, más allá de que la FIA nos informó que podrían aceptar algunos autódromos con ciertas modificaciones, con un contrato que en aquel entonces era de 5 años. Yo no estoy en condiciones de hablar ahora porque es por terceros y no soy de hablar si no tengo fuente directa de lo que estoy diciendo” , explicó el dorctor Rosales, titular del ACA.

Fuente: LB24 / Carburando.