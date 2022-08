“Pudo ser una masacre”, afirmó la tía de Agustina Galarza

Marina es la tía de Agustina Galarza, una joven que fue asesinada por un policía en una fiesta que se estaba desarrollando en una vivienda de la calle Thompson al 2500 –ayer se cumplió un mes del hecho– y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, contó que “esto es un paso a la vez”.

Cabe destacar que en las últimas horas se confirmó la prisión preventiva para el único imputado, identificado como Rodrigo Jorge Delgado, un efectivo de la Policía Local que estaba de licencia anual al momento del crimen.

Desde Buenos Aires, donde participa de una convocatoria nacional contra el gatillo fácil, Marina comentó que “estamos acá con Rocío –mamá de la víctima-, María –la hermana– y yo. Es una convocatoria nacional, se hace en todo el país, pero la más fuerte es acá”.

“Anoche nos informaron de eso, pero nosotros vamos a seguir, queremos a los otros dos también detenidos, porque para nosotros tienen tanta culpa como él”, contó, en relación a los dos individuos que acompañaban al uniformado en ese momento . “Para nosotros tienen la misma responsabilidad, son dos personas adultas que fueron con él a buscar el arma y volvieron también con él. Fueron de alguna manera partícipes de lo que pasó”.

“También se cubrieron ellos para que una bala no los alcance. Quedaron libres desde el primer momento, el hermano y el amigo, y no hicieron nada. Esto pudo haber sido una masacre y no hicieron nada para detener esta locura”, consideró.

Y concluyó: “Para la familia de Agustina es una movilización todos los días, yo le digo a la mamá que es un paso a la vez. Todos vamos transitando según su postura, su estado de ánimo. La acompañamos así, ella decidió venir a esta marcha y la acompañamos”.

Agustina murió durante la mañana del 24 de julio luego de recibir dos disparos de arma de fuego a la salida de una fiesta. En ese momento, fuentes oficiales informaron que, en medio del evento, dos personas estaban discutiendo, aparentemente muy alcoholizadas, y comenzaron a generar disturbios, por lo que se les pidió que se retiraran del lugar.

Minutos más tarde, estos mismos sujetos pasaron por enfrente del domicilio donde se estaba llevando a cabo la fiesta y dispararon en varias oportunidades, siendo alcanzada la joven por los proyectiles. La llevaron raídamente al Penna en un auto particular, pero posteriormente se produjo el fallecimiento.

Horas más tarde serían capturados Delgado y su hermano, acusado por encubrimiento.