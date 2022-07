Se estrena el documental “Natty, la obra continúa”

A un año de que Natty Petrosino dejara esta tierra y como un recordatorio de lo que fue su enorme trabajo en Bahía y otros puntos del país, se estrenará el documental Natty, la obra continúa.

Uno de sus hijos, Juan Petrosino, comentó en el programa Bahía Hoy que la idea del periodista Nestor Machiavelli fue recuperar material de una nota que le hizo a ella en 1997 y además incluir las historias de personas cercanas.

“Hay mucha historias, hay un montón de cosas y gracias a Dios que está Nestor, que había recopilado esa nota del 97 y con diferente actores de grupo y mis hermanos contamos un poco. Hay una parte , el trailer donde mi hermano dice que si ella estuviera viva, estuviera ahora en Ucrania”, relató Juan.

El documental se presentará a las 19 en la sede de la Cooperativa Obrera ubicada en Zelarrayán al 560. “La entrada es libre para el que quiera ir y estar un poquito con ella, es un mimo”, agregó su hijo.

Juan Petrosino también repasó su historia personal y contó cómo Natty lo adoptó en 1988, luego de que su madre biológica lo diera a luz en el Hospital Penna. “Cuando ella me tuvo (su madre biológica) y me entregó en los brazos de mamá (Natty) le dijo nada más “cuidámelo mucho” y desde ese momento entendió que no iba a volver”, aseguró.

Agregó que Natty tenía una gran dedicación por su familia y que siempre estaba presente aunque se la viera ocupada a tiempo completo en sus labores de ayuda a los más necesitados.