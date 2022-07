“Si la oposición fuera como la de 2001, a Alberto ya lo habría sacado del culo”

Juan Pablo Baylac, histórico dirigente radical que fuera legislador provincial y nacional, además de portavoz presidencial durante la presidencia de Fernando de la Rúa, visitó los estudios de LA BRÚJULA 24 y analizó el complejo panorama que atraviesa el país, comparándolo con la crisis del 2001, donde su figura tuvo gran exposición pública.

“Como toda crisis hay similitudes y diferencias. Son otros los protagonistas, muchos de los cuales provocaron el 2001 y gobiernan hoy. Duhalde era el jefe, pero el kirchnerismo se vanagloria de que aquello fue una pueblada. Fueron militantes enviados por intendentes que provocaron los incidentes en la Plaza y el empuje al gobierno”, destacó Baylac, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, recordó que “hubo una profunda crisis económica, política y social, esa es la similitud, pero la diferencia es que ahora se trata de una implosión y lo de 2001 fue de afuera hacia adentro. La pandemia voló al ministro de Salud y luego fueron saliendo otros por obra y gracia de la Vicepresidenta y el kirchnerismo más profundo”.

“Las consecuencias de esta crisis pueden ser distintas, porque en aquel momento eran varios los protagonistas que armaron el scrum para empujar a De la Rúa a renunciar. Hoy son otros, pero desde afuera hacia adentro, Duhalde le dispara al Gobierno manifestando que el Presidente no está bien”, sostuvo en otro tramo de la entrevista radial.

En paralelo, ahondó sobre las diferencias: “Han pasado 20 años y la naturaleza se llevó a muchos protagonistas. Tengo mucho temor a que esta vez sí exista la posibilidad de una verdadera pueblada espontánea y si es provocada es porque muchas acciones que dividen a los movimientos sociales o ponen en distintas trincheras a las CGT. Eso es peligrosísimo, 300 mil personas entrando por la 9 de Julio no lo frena nadie”.

“Argentina tiene un grave drama desde hace mucho tiempo, uno está en la calle y ve la crisis, pero Aníbal Fernández dijo que lo que hizo el Presidente es mágico. Lo que ha hecho en realidad es una ilusión, esperanza vana, entonces es cierto en parte lo que dice, pero no hay solución a los problemas. Se han agravado”, añadió Baylac.

Asimismo, recalcó que “la inserción de Argentina en el mundo durante el gobierno de Macri era genuina, tuvimos el G20, a un Presidente que estuvo en todas las casas de gobierno de todos los países y nos ayudaron. No había tanto desfase en la moneda, no es como ahora que no sabemos cuánto vale el peso que tenemos en la mano”.

“Se requiere modificar el sistema monetario para resolver el problema permanente que es la inflación. A De la Rúa lo echaron porque según parece para Duhalde y De Mendiguren era neoliberal por poner a Cavallo en el gobierno, quien había traído la convertibilidad. En 2001, el dólar valía un peso y el Riesgo País era de 990, empujaron a un Presidente a renunciar, provocando una crisis política de magnitud para traer las viejas ideas: devaluación e inflación”, señaló el referente de la UCR.

Y fue aún más allá: “La brecha hoy no se contiene, el peso en el dólar blue se devaluó un 43% y en el oficial un 24%. El que le metió la mano en la lata a la gente fue Duhalde, con el corralón, porque el corralito te mantenía el dinero que tenías en depósito más allá de no poder disponer del total”.

“La diversidad de visiones sobre acontecimientos históricos y el futuro nos separan. En Argentina tenemos fuerzas políticas republicanas que creen en el Estado de derecho, que le Ley está por sobre nosotros. Y por otro lado está el populismo que es un parásito que se mete adentro de la democracia y la destruye, puede ser de Izquierda como el de Cristina o de Derecha como el de Milei, más allá de que no sean lo mismo”, sintetizó.

“Lo lamentable del país es que las fuerzas políticas no dialogan lo suficiente para lograr consensos y poner programas con ideas superadoras. Ya en 1948 se aplicaban las mismas ideas que hoy”

Consultado sobre lo que afectó a De la Rúa y también percibe en Fernández, sostuvo: “Los presidentes tienen que tomar decisiones todos los días en un sillón de madera pero con electrodos muy potentes, porque esos 14 metros cuadrados son brutales, con lo cual el estrés de las decisiones cuando hay crisis se nota. Lo estamos notando en Alberto que le hacen leer los discursos para que no se pierda y cometa errores como ya le pasó cuando quiso inventar”.

“Allí no se puede mentir, quizás puedas edulcorar, la vocera actual Cerruti y Fernández mienten, porque no le hablan al pueblo, solo les dirigen la palabra a sus militantes. Si hay una pulsión en las ciencias políticas es la verdad y la mentira. La cantidad enorme de información con la que el ciudadano es perforado, hacen que no puedan discernir entre la noticia falsa y la verdad. Si me vas a mentir, nada se puede construir en común y Argentina necesita acuerdos entre las fuerzas políticas de manera urgente”, agregó.

Baylac disparó contra los que culpan al presente a partir de la pesada herencia: “Te dicen que la crisis es porque Macri nos endeudó, pero pasaron tres años que asumió Fernández, más allá de que pueda quedar algún coletazo de aquella gestión. El ex presidente debió haber hecho el inventario de lo que dejaba Cristina, no lo hizo para no romper la felicidad que implicaba llegar al poder. Nunca lo contó, recién lo hizo al año y medio cuando se hizo la Asamblea Legislativa”.

“Noto una oposición con prudencia, que no empuja, a diferencia de 2001. Si hubiese sido al revés, a Alberto Fernández lo sacaban del culo, no duraba un minuto. La CGT está en silencio, hace que es la representante de los trabajadores formales, los movimientos sociales están divididos entre los que apoyan al Presidente y a Cristina”, explicó quien fuera diputado provincial y nacional.

Además, habló de la fractura de poder en el gobierno nacional: “Alberto Fernández está vacío de poder porque la Vicepresidenta se lo dinamitó, en la Casa Rosada, nadie sabe quién es el traidor y quién es el bueno. Solo le quedaron Moroni y por un tiempito a Cafiero. Ya no manda, debería quedarse si quiere, no lo quiero echar, tiene que durar en su cargo. Ocho días sin hablar después de cambiar al ministro de Economía que él bancaba. “El kirchnerismo duro sabe que el caos debe ser controlado y que gobernar en este contexto y con el enemigo en contra es parte de gestionar desde el populismo”.

Su vínculo con Susana y la “tinellización” de la política

Luego, Baylac recordó su etapa en la que la exposición pública era parte de su vida cotidiana: “En una ocasión fuimos a La Rosa Negra, un restaurante donde conocí Susana Giménez. Estaba junto a ‘Corcho’ Rodríguez y conversé con ella, lo que me valió ser tapa de la Revista Noticias. Había que debilitar lo que se estaba fortaleciendo, que era alguien que gritara más fuerte que lo común en el gobierno de De la Rúa”.

“Si vas invitado al programa de Tinelli, cuando De la Rúa llegó de invitado, un tipo entró y lo agarró de la corbata y te cogotea, cómo no te va a agarra estrés, que además tenía 77 años. La criptonita del poder lo debilitó, fue un excelente profesor de Derecho en la carrera más compleja, autor de libros a diferencia de Alberto Fernández, un senador que le ganó siete veces al peronismo en Capital Federal, murió invicto en ese territorio. De la Rúa tenía condiciones, se había entrenador para ser presidente, pero no de Argentina sino de Suiza porque sus palancas políticas más importantes lo debilitaron”, recalcó.

Cuando se le preguntó sobre quién tendría que ser el próximo primer mandatario, no vaciló: “En 2023 Manes debería ser Presidente, me encanta. Visualizo que un trozo del peronismo va a estar en Cambiemos, hace dos semanas estuve en Buenos Aires con Pichetto y ahí palpé que varios dirigentes se han encolumnado detrás de él. Schiaretti está en charlas con Gerardo Morales”.

“Si las condiciones son normales, estamos a más de un año para las próximas elecciones, de lo contrario habrá un scrum para hacer una única lista de unidad en Juntos por el Cambio, donde no será necesario tener un candidato propio y quizás Santilli sea el indicado”, advirtió.

Su mirada sobre la Sexta

Por último, Baylac analizó el contexto en el Pago Chico: “En Bahía, el radicalismo tiene sus candidatos, entre ellos Lorenzo Natali que considera que está verde para esto y el sillón le queda grande, pero las circunstancias lo van a empujar un poquito. Él está siendo muy inteligente, dialogamos mucho, no deforma su imagen y tiene la virtud de que lo vota el peronismo con tranquilidad, ganamos en White y en Cerri y Lorenzo puede vencer a Moirano porque va a tener el mejor equipo de los últimos 50 años”.

“Me encantaría integrar el gobierno municipal, ni siquiera con un cargo específico, pero como secretario de Planeamiento, no solo si fuera Natali, sino también Salaberry o Quartucci. En la última PASO, al PRO le ganamos por 15 mil votos en la Sexta y también en Bahía Blanca”, cerró, con tono desafiante.